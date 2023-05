Alice Campello reconoce que su "traumático" parto le unió aún más a Álvaro Morata: "Se le caía el mundo al verme así"

Alice Campello y Álvaro Morata vivieron a comienzos de 2023 uno de los momentos más difíciles tras el nacimiento de la pequeña Bella, la cuarta hija de la pareja. La modelo ingresó en la UCI y tuvo que someterse a 17 transfusiones de sangre por una hemorragia descontrolada.

Por suerte, todo salió bien y Alice ha hecho apariciones y concedido entrevistas ya plenamente recuperada físicamente, aunque ha admitido que "es una cosa que me quedará para siempre".

La celebretie italiana asistió a la fiesta del 15 aniversario de Vanitatis, donde rememoró aquellos días de enero en los que la felicidad por traer al mundo a su primera hija, contrastó con la "traumática" experiencia que casi le cuesta la vida.

Alice Campello ya en planta con su hija recién nacida, Bella | Instagram (alvaromorata)

"Me ha costado un poquito y ha sido duro también a nivel mental, pero sí, ya recuperada, ya lo he asimilado. Es un proceso al final, es una cosa que se me quedará para siempre", ha confesado mientras añadía: "Me ha enseñado mucho a valorar la vida y cada momento también".

Sobre cómo se encuentra 5 meses después del susto, la modelo ha dicho que ha tenido que "adaptarse poco a poco para encontrar el equilibrio", pero que se encuentra "muy bien y muy feliz". Y es que, en su proceso de recuperación, Álvaro Morata se ha erigido como uno de sus pilares, estando aún más cerca de ella.

Alice Campello | GTRES

"Ya estábamos súper unidos, pero en cada cosa difícil te unes un poquito más y verle tan preocupado, tan pendiente de mí, que se le caía su mundo al verme así, pues también me ha unido muchísimo más", aseguró Alice.

"Merece muchos, muchos, muchos premios por diferentes cosas, pero sobre todo por estar presente. Está muy presente, me dedica todo su tiempo, me entiende mucho, me respeta mucho y es lo más importante para mí", se deshizo en elogios la joven de 28 años sobre el futbolista del Atlético de Madrid.

Álvaro Morata y Alice Campello | GTRES

La drástica decisión de Alice Campello tras su último parto

Con Bella, la pareja tiene 4 hijos después de tener a los mellizos Alessandro y Leonardo, y Edoardo. Eso sí, la influencer no ha visto diferencia en los primeros meses de crianza de su primera hija: "Ya éramos familia numerosa así que no he visto un cambio muy grande".

Sin embargo, Alice Campello ha rechazado la idea de repetir maternidad, al menos por el momento: "La verdad es que creo que va a ser el último. Ha sido también muy traumático todo y también necesito disfrutar de ellos y disfrutar de la familia. Luego si más adelante pasara pues perfecto, pero ahora pienso en disfrutar de ellos".

A pesar de estas palabras, la modelo confesó a ¡HOLA!, antes del nacimiento de Bella, que su sueño era tener 5 hijos, mostrando una vez más la difícil situación que sacó adelante.