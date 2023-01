Alice Campello estremece al contar que estuvo a punto de morir tras el parto de su hija: "Me hicieron 17 transfusiones"

"Han sido sin duda los peores días de mi vida", son las palabras con las que Álvaro Morata definió el delicado episodio en el que su mujer, Alice Campello, estuvo ingresada en la UCI tras las complicaciones que sufrió después del parto de su hija Bella.

Y es que, pese a que aquel 9 de enero fue uno de los momentos más especiales de su vida por la llegada al mundo de la pequeña, la primera hija del matrimonio tras los nacimientos de los mellizos Alessandro y Leonardo, en 2018, y de Edoardo, en 2020, por desgracia también se convirtió en un momento donde el miedo estuvo muy presente.

Ha sido ahora la modelo quien, apenas tres semanas después de lo sucedido, ha concedido una entrevista al programa 'Verissimo' en la televisión italiana para relatar por primera vez en detalle los duros momentos que tanto ella como su familia vivieron en lo que pensó que "sería uno de los mejores días de mi vida, pero terminó así".

Pese a que todo estaba saliendo conforme estaba previsto puesto que "el parto salió muy bien y fue el más hermoso, por cesárea, ya que no pude haber elegido otra cosa", la joven explica que poco después "tenía al bebé en brazos y me empecé a sentir mal".

Alice Campello ya en planta con su hija recién nacida, Bella | Instagram (alvaromorata)

Sin poder olvidar "la imagen en mi cabeza de levantarme la sábana y ver una hemorragia", Alice Campello narra que poco después perdió el conocimiento: "No recuerdo nada de ahí, eran las diez de la mañana y me desperté a las diez de la noche".

"Permanecí doce horas en el quirófano, donde me intubaron y me hicieron diecisiete transfusiones de sangre", confiesa la influencer, que, con admirable entereza, añade que "la última esperanza era el globo que me pusieron. Si este no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto".

Además, la joven también ha recordado cómo fue despertar y ver al futbolista "pálido" y "destrozado" tras lo sucedido: "Álvaro estaba roto. De vez en cuando le escribía cosas para que se calmara. Él me escribió mensajes que me hicieron darme cuenta de lo afortunada que soy. Estuvo muy cerca de mí y me dio un gran amor", cuenta inmensamente agradecida.