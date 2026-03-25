DISCRETO, PERO SIEMPRE PRESENTE
Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, siempre al lado de los hijos de Cayetana a la que recuerda como "todo"
Alfonso Díez no quiso acaparar protagonismo, pero su presencia en la presentación del libro La última Duquesa no pasó desapercibida. Fiel a su estilo, se mostró cercano y muy discreto con respecto a la familia.
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El Palacio de Liria se convirtió en un espacio muy especial para el homenaje a la figura de la duquesa de Alba con la presentación del libro La última Duquesa. Un evento íntimo en la que no faltaron rostros cercanos… y entre ellos, Alfonso Díez.
El viudo de la duquesa volvió a demostrar que, pese al paso del tiempo, sigue muy presente en los momentos importantes para la familia. Su actitud, discreta, deja ver la buena relación que mantiene con el entorno más cercano de la Casa de Alba.
A su salida del evento, Alfonso atendió brevemente a los medios, fiel a su estilo reservado. "Estupendo", se limitaba a comentar, sin querer entrar en más detalles.
Tampoco quiso extenderse al ser preguntado por la figura de la duquesa de Alba, a quien recordó con una única palabra: "Todo". Unas declaraciones breves, pero con mucho significado, que reflejan el respeto y el cariño que sigue sintiendo hacia quien fue su mujer.
Más allá de sus palabras, lo que realmente destacó fue su presencia. Alfonso Díez volvió a dejar claro que sigue formando parte del entorno familiar, yendo a eventos tan señaladas y manteniendo un perfil discreto pero cercano.
Unas imágenes que hablan por sí solas y que confirman la normalidad con la que continúa compartiendo momentos importantes, demostrando que hay vínculos que permanecen con el paso del tiempo.
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