Alfonso Díez asegura que "todos los días son importantes" cuando se trata de recordar a la duquesa de Alba

Alfonso Díez volvió a convertirse en una de las figuras más significativas en el arranque de los actos conmemorativos por el centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart. El viudo de la Duquesa de Alba asistió este jueves 15 de enero a la presentación oficial del programa en el Salón de los Tapices del Real Alcázar de Sevilla, un escenario cargado de simbolismo para una mujer profundamente unida a la ciudad y a su historia.

Cayetana de Alba y Alfonso Díez | Gtres

Fiel a su discreción y a su compromiso con la memoria de Cayetana, Alfonso Díez no faltó a una cita que considera esencial. Desde el fallecimiento de la duquesa, su presencia ha sido constante en cada homenaje, consolidándose como uno de los principales custodios de su legado personal y emocional. "Es un acto muy justificado", aseguró ante los medios, subrayando que "todos los días son importantes" cuando se trata de recordar y honrar su figura.

Alfonso Díez contestando a la prensa | Europa Press

Al evento también acudieron dos de los hijos de la aristócrata, Cayetano Martínez de Irujo y Fernando, así como amigos cercanos que formaron parte del círculo más íntimo de la duquesa, entre ellos Carmen Tello, visiblemente emocionada al hablar de quien fuera su gran amiga. Tampoco faltaron rostros conocidos como el cantante Rafael Almarcha, del grupo Siempre Así, ni Bárbara Mirjan, mujer de Cayetano.

La jornada estuvo marcada por la emoción y el recuerdo, especialmente para Alfonso Díez, quien compartió los últimos años de vida de Cayetana. Su figura, a menudo alejada del ruido mediático, se ha convertido con el paso del tiempo en un pilar silencioso pero firme en la preservación de la memoria de la duquesa.