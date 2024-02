Alejandra Rubio estalla en plena calle por la presión mediática tras conocerse su relación con Carlo Costanzia: "Lo estoy pasando mal"

Desde que saliera a la luz el romance de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, las declaraciones más buscadas han sido las de la nieta de María Teresa Campos. Una avalancha mediática que no se esperaba y que le ha pasado factura. Ahora, cansada de la presión, ha estallado contra la prensa en plena calle de Madrid, pidiendo intimidad y confesando que esta situación le ha sobrepasado por completo.

La hija de Terelu se ha encontrado con los micrófonos de Europa Press mientras daba un paseo y, en esta ocasión, no ha podido guardar más silencio: "Qué más os tengo que aclarar, de verdad. Yo soy muy simpática siempre y soy súper amable con vosotros. Lo único que os pido es que lo seáis conmigo, de verdad, ya basta".

Alejandra Rubio, saturada con la presión mediática que está recibiendo | Gtres

Agobiada por el huracán de titulares y noticias que han surgido sobre su vida personal, Alejandra ha pedido que les dejen disfrutar de su relación en paz, sin cámaras, sin más declaraciones: "Os lo pido como favor personal, no me hagáis esto más". La joven ha expresado que ya ha dicho todo lo que tenía que decir, que nunca ha dado detalles de sus historias de amor y que ahora tampoco lo va a hacer: "Tampoco sé qué más deciros. Yo lo estoy pasando mal por mí, por vosotros, no sé qué más decir".

Lo cierto es que nadie se esperaba que Alejandra y Carlo hubiesen empezado una historia de amor y, aunque la hija de Terelu entiende la bomba que ha supuesto este romance, considera que no son nadie para que se les busque las 24 horas del día: "Esto es surrealista. Una cosa es que yo entiendo que es la bomba que queráis darle, pero ya llega un punto que no se puede. Todos los días, a todas horas, en todo momento…nos vamos a volver locos".

Antes de despedirse de las cámaras, Alejandra ha aludido a la salud mental, pidiendo que al menos ese sea el motivo para dejar de perseguirla: "Somos todos tan conscientes de la salud mental… Pues yo os pido por favor que no puedo más". Además, ha subrayado que está todo bien con Carlo y que todo seguirá igual, disfrutando de esta nueva etapa, pero siempre en la más estricta intimidad, como cualquier pareja normal.