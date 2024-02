Mar Flores, al igual que Terelu, asegura que no va a hablar de las fotos de su hijo Carlo Costanzia y Alejandra Rubio

Desde hace varias semanas, Mar Flores está de plena actualidad por todo lo que la rodea: su participación en el programa El Desafío de Antena 3, la portada que este miércoles protagonizó su hijo, Carlo Costanzia, junto a la hija de Terelu, Alejandra Rubio, su ruptura sentimental con Elías Sacal... Acontecimientos que han puesto a Mar Flores en el epicentro de la actualidad. Pero, ¿qué tiene que decir ella sobre todo esto?

Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carmen Borrego | Gtres

La respuesta es "nada". Poco después de hacerse pública la portada de su hijo, la colaboradora de televisión se limitaba a sonreír ante las cámaras, pero horas después, por la noche, Mar atendía a la prensa tras acudir a la presentación de la colaboración que han hecho Penélope Cruz y su hermana, Mónica, con Geox, y confesaba que "me encuentro fenomenal", pero ha preferido no entrar en detalles sobre el momento vital que está viviendo.

"Mira, el viernes a las diez de la noche El Desafío" y ha asegurado que está sobrepasada con la exposición pública que está teniendo estos días: "Son tres semanas sin poder caminar por las calles de Madrid por vosotros".

Al preguntarle por ese reportaje fotográfico que se ha publicado de su hijo y Alejandra besándose, y al igual que ha hecho Terelu, Mar se ha mostrado tajante ante las cámaras: "No voy a hacer ningún comentario y además os pido que no digáis que hago ningún comentario porque no comento sobre mi hijo ni mi familia".