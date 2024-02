Primeras palabras de Alejandra Rubio después de salir a la luz su ¿nueva relación? con Carlo Costanzia

Cuando menos se lo esperaban, su romance ha salido a la luz. Hablamos de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia y, aunque nadie conocía que entre ellos hubiera una historia de amor, las últimas imágenes publicadas -con beso incluido- hablan por sí solas.

Ha sido la revista Semana la encargada de desvelar el comienzo de esta historia de amor, de la cual sus protagonistas han mantenido silencio absoluto. Las cámaras de Europa Press han captado al modelo en el metro de Madrid y, a pesar de la risa que ha esbozado al ser preguntado por su vida sentimental y por si le gustaría tener a Terelu Campos de suegra, no ha quiero dar declaraciones, ni si quiera confirmar o desmentir la información publicada.

Tras esto, ha sido Terelu Campos la siguiente en ser interceptada por la prensa en las calles de Madrid. Guardando total respeto a su hija y, de nuevo, con el silencio por bandera, la televisiva se ha limitado a confesar que no iba a hablar del tema y que la vida de su hija solo le pertenecía a su hija.

Pero, hasta ahora, Alejandra se había mantenido en su casa, ajena a las informaciones sobre ella y alejada del foco mediático que tanto la está buscando. Hasta ahora. La influencer ha puesto rumbo a su trabajo, no sin antes atender amablemente a los medios de comunicación que esperaban con ansias sus primeras palabras. Y han llegado.

Alejandra Rubio tras salir a la luz su romance con Carlo Costanzia | Europa Press

"No tengo nada que decir de mi vida privada", ha respondido, subrayando haberse parado a atender a los micrófonos por educación, pero sin querer desvelar ningún detalle de su vida sentimental, como así lleva haciendo desde que diera sus primeros pasos en la televisión. "Lo tengo tan claro. Es mi vida y quiero que siga siendo así, no la de todo el mundo".

Aunque no ha podido ocultar su sonrisa al ser preguntada por el hijo de Mar Flores, la nieta de María Teresa Campos ha desmentido que esté ilusionada con esta sorprendente historia de amor: "Se dicen tantas cosas que son mentira…". Asimismo, ha querido echar balones fuera confesando que su risa se debía a las preguntas a las que se estaba enfrentando y no a estar atravesando (presuntamente) uno de los momentos más bonitos del año. ¿Estamos ante una nueva pareja? Todo es incertidumbre. "Tú me tienes que hacer preguntas y yo lo respeto, pero no te voy a contestar, no quiero", ha zanjado.