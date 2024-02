Alba Silva se pronuncia tajante tras anunciarse que está embarazada: "Jamás contaría una noticia así a través de un medio"

Este miércoles la revista ¡Hola! sorprendía anunciado el embarazo de Alba Silva. Según el citado medio, la periodista y su marido, Sergio Rico, estarían esperando su primer hijo.

Una noticia que ha generado mucho revuelo, y es que después de que los medios se hiciesen eco de su embarazo, Alba ha decidido pronunciarse a través de su cuenta de Instagram con un stories donde, aunque no desmiente que está embarazada, sí que asegura que no ha dado ninguna noticia, ni entrevista y que jamás anunciaría un embarazo a través de una exclusiva a un medio de comunicación.

"No he dado una noticia, ni he dado una entrevista, absolutamente a nadie. Todo medio que ponga palabras en mi boca que no he dicho se lo está INVENTANDO. Quien me conoce sabe que jamás contaría una noticia a través de un medio de comunicación, así que por favor, no creáis todo lo que leéis. No tengo nada que ver", escribe en este stories.

Alba Silva se pronuncia en Instagram | Instagram

Y es que según el medio, Alba estaría embarazada de dos meses y habría incluso contado al magazine que era un niño buscado y que les hacía muy feliz ya que meses antes del accidente el matrimonio habría perdido a un bebé que esperaba.