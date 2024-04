Alba Silva desvela cuándo está previsto que dé a luz y habla de los síntomas que está teniendo en su primer trimestre de embarazo

Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma y, en el caso de Alba Silva y Sergio Rico, ha llegado como "un rayito de luz". Nueve meses después del accidente del futbolista que casi le cuesta la vida, la pareja confirmaba hace tan solo unos días que están esperando su primer hijo en común: "Así llegas a nuestras vidas, bebé. Aún no te conocemos y ya te amamos".

Una muy buena noticia de la que ahora Alba ha hablado para los micrófonos de Europa Press, confesando cómo está siendo este primer trimestre y desvelando qué día está previsto que den la bienvenida al que ya se ha convertido en el gran amor de sus vidas.

Alba Silva en un evento luciendo barriguita de embarazada | Gtres

La periodista ha reaparecido luciendo barriguita de embarazada en un evento organizado por su hermana para vender aquellas prendas flamencas que ya no tienen lugar en su armario. Y es que, ya huele a Feria de Sevilla y Alba no puede tener más ganas: "Una feria sin rebujito un poco diferente (…) Yo creo que va a ser una feria muy especial. Además, es la primera vez que me voy a vestir de flamenca con una barriguita, que ya la puedo lucir un poquito, así muy feliz y una nueva experiencia".

Aunque la sevillana ha comunicado ahora su embarazo, lo cierto es que está de tres meses y ha querido esperar el tiempo aconsejable para contarlo públicamente. Pero, ¿cuándo sale de cuentas? "Para octubre, el 11 de octubre tenemos la fecha. Estoy de 13 semanas", ha confesado a las cámaras. Pero, a pesar de ser la mayor alegría de los últimos meses, no está siendo un proceso fácil en el que las náuseas están siendo las grandes protagonistas: "Fatal. Me habían prometido que en el segundo trimestre se iban y, por lo que estoy viviendo todavía en mi experiencia, no se han ido. Pero bueno, al final son cosas de esta etapa tan maravillosa que creo que es muy bonita y que hay que disfrutar".

Alba Silva en un evento luciendo barriguita de embarazada | Gtres

Ser papás juntos es un deseo que tanto Alba como Sergio tenían antes del accidente que cambió por completo sus vidas. Por este motivo, ambos han vivido la noticia con toda la felicidad del mundo: "Sergio está feliz. Feliz de la vida. Tenía muchísimas ganas de ser padre y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Es que es una noticia maravillosa. Después de tanto que vivimos el año pasado, yo creo que ya tocaba algo bonito".