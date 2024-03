5 mujeres a las que no le debemos perder la pista este 2024

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es fundamental destacar el impacto y la influencia de mujeres destacadas que están dejando una huella imborrable en diversos ámbitos. Este 2024, cinco mujeres emergen como referentes a seguir, cada una sobresaliendo en campos que abarcan desde la música hasta el deporte. Descubre quiénes son y por qué no debemos perderlas de vista.

Aitana Ocaña

Aitana Ocaña, conocida simplemente como Aitana, no solo ha conquistado los corazones con su talento musical, sino que también ha dejado su marca en la industria de la moda. Su presencia destacada en los desfiles de la Fashion Week de Milán ha generado admiración, consolidando su estatus como icono de estilo este 2024. Sin embargo, lo que llamó aún más la atención fue su encuentro con la actriz Anne Hathaway, que la elogió diciendo: "Eres la cosa más bonita que he visto nunca. En serio, estás preciosa". Pero eso no es todo, ya que, este año, Aitana se aventura todavía más en el mundo de la actuación con el estreno de su nueva película Tras la pared, el próximo 12 de abril.

Además, su concierto histórico en el Santiago Bernabéu el próximo 28 de diciembre promete ser un evento inolvidable, siendo la primera artista española en agotar todas las entradas en tan solo 72 horas.

Leonor de Borbón

La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, no solo es la heredera al trono de España, sino también una voz activa en la lucha por la igualdad de género. A sus 18 años, estudia en el UWC Atlantic College de Gales, centrando su educación en valores como solidaridad, sostenibilidad y diversidad cultural.

La princesa Leonor en la ceremonia de apertura de la 15ª Legislatura en el Congreso de los Diputados | Gtres

Listándose para un papel crucial en la monarquía española, Leonor desafía estereotipos y se convierte en un modelo a seguir por su determinación y compromiso social. En 2024, esperamos ver cómo continúa liderando en la promoción de un futuro más inclusivo.

La princesa Leonor junto a su hermana, la infanta Sofía | Gtres

Violeta Mangriñan

Violeta Mangriñan, reconocida por ser una de las influencers más seguidas en España, no solo destaca por su autenticidad en las redes sociales, también por su entrada en el mundo empresarial. La reciente maternidad de Violeta de su segunda hija, Gia, no solo resalta su faceta como influencer y empresaria, sino que también demuestra su capacidad para abordar múltiples roles con gracia y determinación.

Aunque las exigencias de la maternidad podrían haber sido un desafío, Violeta ha continuado con su emprendimiento, aun sin confirmar, en el negocio del Té Matcha. Esta incursión empresarial refleja su versatilidad y la determinación de seguir persiguiendo sus objetivos, incluso en medio de nuevos retos personales.

Inés Hernand

Inés Hernand emerge como una figura intrigante y digna de seguir de cerca en el 2024. Esta abogada, celebridad de internet, humorista, comunicadora y presentadora española ha trascendido las barreras de su formación legal, demostrando una versatilidad y talento que la distinguen en diversos campos.

Además, su compromiso social, evidenciado en su colaboración en iniciativas que promueven la igualdad, justicia y diversidad, la consolida como una referente inspiradora. En el 2024, la trayectoria de Inés Hernand promete continuar sorprendiendo, dejando una huella significativa en el mundo del entretenimiento y reforzando su papel como defensora incansable de causas sociales clave.

Ana Peleteiro

Ana Peleteiro, la destacada atleta española en el triple salto, ha dejado una marca imborrable en el ámbito deportivo. Su legado está marcado por logros notables, como la medalla de bronce obtenida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así como múltiples éxitos en campeonatos mundiales y europeos. No solo es una atleta de élite, sino también una fuente de inspiración para aquellos que siguen su carrera con atención, especialmente en este 2024, que participará en los JJ. OO. de París. Lo que hace aún más notable la trayectoria de Ana Peleteiro es su capacidad para equilibrar su carrera deportiva con su vida personal.

Recientemente, Ana se convirtió en madre, agregando un capítulo significativo a su historia. Este nuevo papel como madre no solo resalta su capacidad para sobresalir en múltiples facetas de la vida, sino que también refuerza su imagen como una atleta empoderada y admirable. Su dedicación y enfoque en el deporte, combinados con la experiencia única de la maternidad, la posicionan como un modelo a seguir para todos.