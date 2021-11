Los juguetes de madera de Aldi: una auténtica revolución

Al comienzo de la pandemia decenas y decenas de personas arrasaban desesperadas en los supermercados con el papel higiénico. Pues bien, ahora la escena se ha repetido pero, esta vez, con los juguetes de Aldi.

Y es que, falta poco para la llegada de la Navidad y los pajes de los Reyes Magos ya han comenzado a realizar sus compras antes de tiempo por miedo a la comentada crisis del desabastecimiento de los productos. Eso, y los asequibles precios, los cuales oscilan entre los 2,99 y los 59,99 euros, que ofrece el catálogo del mencionado supermercado han hecho que pocas horas más tarde de que saliesen a la venta muchos de ellos ya luzcan agotados.

Un amplio abanico de juguetes de madera por los que muchísimas mamás y papás se han trasladado al supermercado alemán a primera hora de la mañana de este mismo miércoles para vivir ''la experiencia más adrenalínica de los últimos años'', especialmente por la cocinita de madera.

Y es que, estos auténticos chollazos no solo han conseguido crear infinitas colas a la puerta de los supermercados sino que también han conseguido alborotar al universo 2.0 convirtiendo a Aldi en 'Trending Topic' desde primera hora de la mañana.

Asimismo, los usuarios de las redes, la mayoría de ellos partícipes de esta gran revolución, han reaccionado ante la inaudita situación acontecida en el día de hoy: ''Me ha tocado ir a primera hora al ALDI a por los primeros juguetes de navidad para mi sobrino. Y entonces he recordado por qué no voy a tener hijos'' o ''Hoy han salido a la venta los juguetes de @Aldi_es y ha sido todo como una película de acción en los chats de padres y madres, buscando como locos los que se iban agotando en las tiendas'', son algunos de los mensajes que se pueden leer en la citada red social.