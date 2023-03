¿Es verdad que el plátano estriñe?

Oro parece, plata no es. Esta adivinanza tan conocida presenta a la fruta protagonista de este artículo, ¿te la sabes? El plátano es una de las frutas más completas, una que puede ser consumida durante todo el año y que nos llena de energía.

Su gran cantidad de hidratos de carbono nos ayuda a estar fuertes, muy adecuado para aquellas personas que quieren ganar músculo. Además, nos aporta vitamina C y B6, fundamentales para el correcto desarrollo de nuestras células. Todo esto nos salva de sentirnos cansados y nos ayuda a protegernos de determinadas afecciones como la anemia, gracias a su elevada dosis de hierro.

A pesar de ello, también escuchamos y leemos que esta fruta engorda o que las personas diabéticas es mejor que no la consuman. Ya has visto que tiene una gran cantidad de beneficios, pero lo supuestamente "malo" del plátano -y de cualquier otra cosa- siempre se acaba destacando por encima de lo bueno.

El plátano estriñe: ¿Verdad o mito?

Este alimento tan rico en potasio que nos llena de energía siempre ha estado ligado a una afirmación que pocos se atreven a desmentir: el plátano estriñe. ¿Hasta qué punto es verdad esta frase? Para dar respuesta a la pregunta, tenemos que hablar de las fases del plátano, pues estas son decisivas para entender cuándo estriñe y cuándo actúa como un laxante natural.

Si consumimos plátanos verdes o poco maduros, tenemos muchos más números de sentirnos estreñidas por su alto contenido en almidón resistente, un componente que hace más difícil la digestión. Pero, si nuestra intención es acabar con los periodos de diarrea, es esta capacidad astringente la que nos ayudará.

En cambio, si los ingerimos cuando ya están maduros, el efecto será el contrario: nos ayudará a evacuar, ya que ese almidón se convertirá en azúcar. Aunque cada persona tiene sus gustos, deberíamos ingerirlo siempre según el objetivo que queremos lograr. Si necesitas que te ayude en la digestión, pero no te gusta consumirlo maduro, puedes hacer un smoothie digestivo y saludable con kiwi y leche.

¿Por qué el plátano puede ayudarnos con las digestiones?

Además de tener más azúcar y, por ende, presentar un sabor más dulce, cuando el plátano está maduro contiene fructooligosacáridos, una fibra soluble que favorece considerablemente nuestras digestiones, algo que convierte al plátano en un laxante natural.

Aun así, es importante tener en cuenta que si lo comemos en exceso también puede acabar generándonos estreñimiento. No existe una cantidad limitada recomendada por los expertos, pero se tiende a aconsejar no comer más de 2 plátanos al día para que sus efectos no sean contraproducentes, haciéndonos ganar peso, por ejemplo.

Otros alimentos con efecto astringente

Alimentos como el kiwi, la alcachofa, las alubias o el arroz integral favorecen nuestras digestiones, pero a veces lo que necesitamos es ingerir alimentos astringentes, especialmente si nos estamos recuperando de una gastroenteritis u otros problemas estomacales para los que necesitamos estreñir los tejidos.

Es fundamental comer alimentos con una baja cantidad de fibra o grasas. Más allá del plátano verde, la manzana -sin piel y rallada- y el yogur natural nos ayudarán en este proceso, así como el arroz blanco o la patata hervida. En carne, el pollo y el pavo nos darán las proteínas necesarias, así como el pescado blanco, acompañándolo todo con pan blanco tostado.