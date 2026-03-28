El utensilio viral de Amazon que permite preparar pollo desmenuzado en segundos

Cuando nos ponemos en materia de recetas y tuppers para la semana, siempre nos viene a la cabeza un alimento en concreto que consumimos con frecuencia en los días laborales. Y es que de sabor está rico, se cocina con mucha facilidad y rapidez, y, además es muy saludable.

Pues sí, estamos hablando del pollo, un alimento proteico y bajo en calorías, lo que lo hace ideal para comer casi a diario. También es el complemento ideal para los arroces, la pasta, los legumbres y hasta las ensaladas.

Lo que pasa con este tipo de carne es que cuesta encontrar maneras de cocinarlo y consumirlo variadas, ya que la opción más común es hacerlo a la plancha. Así pues, en este artículo te presentamos un artilugio que seguro vas a querer para comerte el pollo de una manera original y que seguro has visto en muchos restaurantes: desmenuzado.

Pechugas de pollo crudas | Freepik

Un producto de Amazon

Esta nueva herramienta de cocina nos la enseña la dietista, nutricionista y creadora de contenido @martapjc en Instagram. "Lo desmenuza literalmente en un segundo, esto es una pasada", afirma la joven.

El desmenuzador lo ha comprado en Amazon, donde puedes encontrar una gran variedad de opciones que van desde los 8 hasta los casi 30 euros de precio. Seguro que entre todas estas alternativas encuentras la que más se adapta a tus necesidades.

Desmenuzador de pollo de Amazon | Amazon

La máquina cuenta con dientes de plástico que cubren toda la superficie para poder sujetar bien todos los alimentos que quieras desmenuzar. Además, también hay pinchos en la tapa que ayudan a que el resultado sea más óptimo.

Sin lugar a dudas, es un aparato perfecto para desmenuzar pollo, cerdo, ternera y verduras de forma rápida y uniforme. Es muy interesante para hacer tacos, pulled pork, guisos y enchiladas, entre otras cosas.

Hamburguesa de pulled pork | Freepik

Un consejo adicional es que, los padres y madres de mascotas, también le pueden dar uso para preparar las comidas caseras de sus perros.

Cómo funciona

El funcionamiento de este artilugio es muy sencillo, y así lo muestra Marta en sus redes sociales, quien asegura que ha sido todo un descubrimiento para ella: "Un gadget que estoy utilizando muchísimo últimamente y me está facilitando bastante la vida".

Es importante que la carne esté cocinada y cortada en trozos pequeños, aunque si es tierna no hace falta este segundo paso. Tienes que colocarlo en el desmenuzador y girarlo tantas veces hasta conseguir tu textura ideal.

"Yo lo que hago es hacer todos los filetes de pollo, que normalmente funciona mucho mejor con pechugas, pero hago todos los filetes y me lo guardo en un tupper y así tengo para varios días", explica la dietista.

Además, la nutricionista recuerda que "cocinado se mantiene muchísimo mejor en la nevera que crudo", un dato importante si eres de las típicas que prefiere hacer toda la bandeja de golpe.