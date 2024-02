La moda de los "shot detox" a juicio: ¿Realmente son tan beneficiosos?

Los "shot detox" o chupitos de verduras y frutas están más de moda que nunca. Si hace un tiempo se trataba de un producto que solo encontrabas en tiendas orgánicas, ahora lo puedes comprar en muchos supermercados e incluso puedes hacértelos en casa con los tutoriales que han publicado creadoras de contenido como Sofía Suescun o Alba Díaz Martín.

Un pepino, un apio, un trocito de jengibre, unas cuantas hojas de menta… Todo a la licuadora y listo para servir en vasos que se puedan tomar de un solo trago. ¿El objetivo? Conseguir "reducir la inflamación del cuerpo, mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico e incluso reduce los niveles de estrés", asegura la hija de Vicky Martín Berrocal en su Reel.

Así de fácil. Complementas tu desayuno con un trago de estos brebajes y estás lista para comerte el mundo. O eso, es, al menos, lo que nos han hecho creer con el boom de estos "shots". No obstante, en NovaMás hemos querido ponerlos a juicio y por eso hemos hablado con dos voces expertas en nutrición.

¿Qué opinan las expertas sobre los shots detox?

"Desde una perspectiva nutricional, la idea de detoxificar el cuerpo mediante un shot es más un concepto de marketing que una necesidad fisiológica", apunta Yolanda Martínez López, dietista y nutricionista conocida en Instagram como @lacadenasaludable.

Lo cierto es que nuestro hígado y los riñones están constantemente procesando y eliminando toxinas de manera eficiente y no está respaldado por una evidencia científica sólida que estos complementos sean necesarios.

No obstante, eso no quiere decir que no sean interesantes desde un punto de vista nutricional. Como nos explica Victoria Lozada, creadora de contenido de la cuenta de Instagram @nutritionisthenewblack, uno de los ingredientes más habituales de estos chupitos es el jengibre, que "es antiinflamatorio y antioxidante, por eso ayuda a la hinchazón, los gases, y algunos otros malestares digestivos". Además, "también apoya a nuestro sistema inmune, y en casos de náuseas o mareos puede servir, por ejemplo".

Otros beneficios de estos chupitos de frutas y verduras son el aporte de vitaminas y minerales, esenciales para el funcionamiento óptimo del cuerpo, y la ingesta de antioxidantes, que ayudan a proteger el cuerpo contra el daño causado por los radicales libres, apunta Martínez López. Además, es importante destacar que estos jugos también ayudan a mantener la hidratación.

¿Pueden hacernos daño?

Aunque por ahora hemos visto que muchos de estos "shots" tienen propiedades muy beneficiosas, Lozada nos recuerda que cada cuerpo es un mundo y que recomendar algo así "de forma tan masiva y general" es un error.

Estos pequeños tragos pueden generar diarrea, acidez, reflujo, e irritación de las mucosas de la boca y la garganta. También hay que tener en cuenta que un "shot detox" no puede reemplazar una dieta equilibrada y que estos jugos, aunque sean pequeños, son altos en azúcar natural.

Las nutricionistas indican que incluso pueden ocurrir interacciones con algunos medicamentos. Por tanto, es importante consultar con un profesional de la salud antes de probar los chupitos de verduras y frutas si recibes algún tratamiento o si estás embarazada.

Es mejor llevar un estilo de vida saludable

Al final de nuestra entrevista, las dos expertas llegan a la misma conclusión: es mejor adoptar un estilo de vida saludable y equilibrado y no tener que recurrir a este tipo de modas.

En este sentido, Victoria Lozada recomienda que nuestra dieta incluya:

Omega 3 (pescados, nueces, lino, chía)

(pescados, nueces, lino, chía) Vitamina C (casi todas las frutas y verduras)

(casi todas las frutas y verduras) Vitamina D (la obtenemos del sol, algo en lácteos, pero, sobre todo, en suplementos)

(la obtenemos del sol, algo en lácteos, pero, sobre todo, en suplementos) Propóleo

Infusiones de romero y tomillo

Jengibre (en tés, con limón, o cocinar con él también funciona)

Pero la alimentación no lo es todo, "un estilo de vida saludable es esencial para lograr esos beneficios a largo plazo y que puedan ser también sostenibles en el tiempo", recuerda Yolanda Martínez López. Por lo que hay que tener en cuenta los siguientes puntos: