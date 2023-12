Remedios naturales contra los empachos

La ingesta excesiva de alimentos o bebidas puede provocar un empacho estomacal, un término general que se utiliza para referirse a la indigestión, la dispepsia o el malestar gastrointestinal. Una situación muy habitual en épocas festivas como esta, donde nos reunimos frecuentemente con familiares, amigos y compañeros de trabajo para atiborrarnos de comidas copiosas, excesivas cenas y un consumo de bebidas y alcohol desmesurado.

El empacho se define como un malestar en la parte superior del abdomen que no tiene una causa orgánica específica, pero que siempre aparece en los mismos contextos: tras comer alimentos y bebidas en cantidades ingentes. Tras ello, aparecen las náuseas, la hinchazón estomacal, el dolor de estómago, la fatiga o la acidez, síntomas que pueden llegar a provocar una indigestión. Sin ir más lejos, hasta el 40% de los adultos de todo el mundo han experimentado estos síntomas de dolor y malestar.

No se trata de un problema grave y, en apenas unas horas, suele desaparecer. No obstante, puede resultar una situación incómoda o incluso, alertar de futuras enfermedades digestivas de mayor gravedad que se deben informar a su médico en cuestión. En cualquier caso, desde NovaMás hemos seleccionado una lista de remedios caseros contra el empacho estomacal.

Infusión de menta

Las hojas de mentas tienen unas propiedades medicinales muy antiguas que se utilizan para el alivio o el síndrome del intestino irritable, según un informe publicado por Digestive Diseases and Sciences. De esta forma, si consumes un vaso de 200 mililitros de agua con una cucharadita de 5 gramos de hojas de menta, después de hervir el agua y tapar el recipiente durante diez minutos, podremos aliviar el empacho. Hazlo tres veces al día después de comer.

Infusión de manzanilla

Una buena opción para prevenir la formación de úlceras y favorecer la digestión para calmar los síntomas del empacho estomacal gracias a las flores de manzanilla, las cuales sirven como tónico y calmante digestivo. Añádele una cucharada de 25 gramos de miel de abeja y lograr combatir esta incómoda sensación tras una intensa jornada de comida y bebidas.

Té de jengibre y limón

Se trata de una alternativa óptima gracias a los compuestos digestivos que contiene el limón, los cuales disminuyen el dolor y la inflamación. Este ingrediente más el jengibre contrarrestan el ardor, evitan el reflujo ácido y la gastritis. Simplemente agrega el jengibre rallado en un vaso, ponlo a hervir durante 3 minutos, déjalo reposar otro 10 y agrega el zumo de limón y la miel, antes de consumir el té.

Té de toronjil

Se trata de una bebida que logra controlar los cólicos digestivos, calma la inflamación que se produce por reflujo gastroesofágico, neutraliza la acidez y facilita la digestión de los alimentos irritantes. ¿Cómo lo lograrás? Con una cucharadita de toronjil en un vaso de agua, hervirlo y dejarlo reposar durante 10 minutos. Tras ello, cuela la bebida y desecha los residuos.

Bicarbonato de soda

Uno de los ingredientes más comunes, el bicarbonato de soda. Puede ser un gran aliado en la limpieza del hogar, pero también puede lograr aliviar algunos de los síntomas del empacho, como la acidez. En este caso, la neutraliza y proporciona una sensación de alivio de forma muy rápida. Eso sí, no lo consumas en exceso. Hazlo dos veces diarias como mucho.