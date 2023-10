Receta de sopa de cebolla con 2 ingredientes: Una cena fácil y muy sana

Dentro de unas semanas llegará el frío y, por lo tanto, la época de las cremas, los caldos y las sopas. Una de estas que es muy interesante es la sopa de cebolla. En este artículo os dejamos una receta casera con solo dos ingredientes principales, que es muy fácil y rápida de preparar.

Los ingredientes de la sopa de cebolla

Esta es la lista de la compra. Toma nota:

- Cebolla

- Agua

Además, vas a necesitar aceite de oliva virgen extra y estos ingredientes opcionales: mantequilla, sal y pimienta.

¿Cómo se prepara la sopa de cebolla?

Estos son los pasos:

- Primero de todo, pon aceite de oliva virgen extra en una olla y deja que se caliente unos pocos minutos.

- Mientras se va calentando, corta una cebolla en juliana y, cuando esté, incorpórala a la olla. En este punto, echa una pizca de sal y otra de pimienta y, si quieres, puedes poner un poco de mantequilla.

- Una vez que la cebolla esté dorada, echa agua muy caliente durante 20 minutos.

Pasado este tiempo, ya la tendrás lista para servir.

Como has visto, es una receta de lo más sencilla y no necesitas dedicarle mucho tiempo, ideal para preparar una cena rápida si no sabes qué comer.

Otra receta de sopa de cebolla

Como dice el refrán, "cada maestrillo tiene su librillo", y este se puede aplicar perfectamente a la receta de la sopa de cebolla, ya que es un plato que admite muchas variantes y permite incorporar varios ingredientes. A continuación, vamos a ver cómo se hace la receta tradicional francesa.

El primer paso es el mismo que te hemos explicado anteriormente: freír la cebolla y poner un poco de mantequilla. A partir de aquí, la cosa cambia. Mientras la cebolla se va dorando, añádele harina para espesar y un poco de vino blanco. Ve removiendo y pasados unos minutos, vierte el agua caliente y déjalo 20 minutos.

En vez del agua, otra opción es un caldo de verduras. Si te animas a hacerlo tú, también es muy fácil: pon a hervir las verduras con agua unos 20 minutos y luego cuélalo.

Cuando la sopa de cebolla esté a punto, sírvela en un cuenco o tazón, pon un trozo de pan encima y espolvorea un poco de queso rallado. Tras ello, mételo todo en el horno para que gratine. Esta variante de la receta francesa se llama "gratinée".

Existe también la versión medieval, que consiste en poner el trozo de pan en el fondo del tazón justo antes de echar la sopa de cebolla.

La historia de la sopa de cebolla se remonta a, al menos, el siglo XIV. De esta época es la edición más antigua de un libro de cocina titulado "Le viandier" y ya en él aparece una receta de esta sopa. Cabe añadir que este plato era considerado un plato humilde, ya que se preparaba con unos ingredientes que se podían tener al alcance en época de hambruna.

Por último, destacar las propiedades nutricionales de la cebolla. Contiene vitamina B6, vitamina C, potasio y ácido fólico. Además, es beneficiosa para el sistema cardiovascular.