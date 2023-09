Lo que nunca deberías cocinar en la freidora de aire si no quieres que se estropee

Es rápida, ocupa poco espacio y cocinamos con menos aceite, la freidora de aire ha llegado para quedarse en nuestros hogares. Ya hay infinidad de recetas con las que podemos utilizar este electrodoméstico haciéndolas a su vez más saludables por el poco o ningún aceite que se necesita para su elaboración. Sin embargo, aunque parezca que podemos cocinar de todo, en realidad hay algunos alimentos que es mejor cocinarlos con métodos más tradicionales, ya que la textura o el sabor no será el correcto y en el peor de los casos hasta podrían dañar el aparato.

Uno de estos alimentos que deberíamos evitar utilizar en la freidora de aire es el queso. Aunque en muchos platos puede ser el toque final y fundirlo le da un plus a casi cualquier plato, introducirlo en la freidora de aire podría ser nefasto, ya que si se derritiera en el interior, podría dañar el electrodoméstico.

Queso | NovaMás

También, las masas crudas que suelen quedar crujientes cuando las metemos al horno como las pizzas o cuando las freímos como las empanadillas, pueden dejar un resultado bastante decepcionante si se cocina en la freidora de aire. Es muy probable que si usamos este tipo de masa cruda no se termine de cocinar bien y quede cocinada por fuera pero cruda por dentro.

Por otro lado, las carnes rojas tienen el peligro de quedarse demasiado secas, lo que arruinaría su sabor y los alimentos de gran tamaño que no caben bien en el recipiente de la freidora no se cocinarán correctamente, o lo harán de forma desigual.

Por último, no está demás recordar que no debemos introducir ningún alimento que tenga líquido dentro de la freidora de aire, el aparato no está pensado para cocinar alimentos que puedan contener humedad y no lo hará bien. Además, si el líquido se evapora y se condensa en los componentes eléctricos, podemos despedirnos del electrodoméstico.