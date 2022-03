Parece que lo verde y llevar un estilo de vida saludable está de moda. Y ahora que se acerca el verano y nuestro objetivo -en muchos casos- es adelgazar, aún más.

Para conseguir bajar unos kilos, tendemos a recurrir a dietas, como la detox, por lo que es probable que hayas oído hablar de ella y de sus efectos miraculosos. Pero ¿cumple realmente la función que propone?

El objetivo de las dietas detox

La supuesta finalidad del régimen detox es eliminar de nuestro organismo todo aquello que nos 'intoxica' y que, por tanto, necesitamos sacar del cuerpo por qué no nos aporta nada. Generalmente, se suele llevar a cabo después de las comilonas en las que nos saltamos nuestra rutina saludable y luego queremos limpiar nuestro organismo.

Entre las diferentes alternativas, existe la dieta líquida, basada únicamente en la ingesta de zumos y batidos elaborados con ingredientes saludables, como frutas y verduras.

¿Los batidos detox, desintoxican?

La respuesta es no. Es cierto que limpian nuestro cuerpo, pero no nos desintoxican de nada, por el simple hecho de que nada de lo que comemos nos intoxica. Bajo el punto de vista de la nutricionista Patricia Ortega (@patriortega_nutricion), no son opciones saludables ni tampoco recomendables.

Según la experta, todas aquellas ideas basadas en la desintoxicación, ''parten de un desconocimiento de la fisiología del cuerpo, ya que nosotros ya disponemos de órganos que, de forma natural, realizan dicha función''. Así pues, no existe ningún tipo de necesidad de depurar nuestro cuerpo, puesto que este ya está preparado para ejecutar la función por sí solo.

¿Cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo?

Entre los órganos encargados del proceso depurativo, encontramos el hígado, los intestinos, los pulmones, los riñones y la piel. Los productos detox ''no hacen que los órganos funcionen mejor, ni dan solución a algún problema de salud, ni mejoran la composición corporal ''. Así pues, en lugar de intentar quitarles el trabajo en cuanto a la eliminación de toxinas, debemos cuidarlos.

La experta apunta que lo mejor que podemos hacer para ayudar a estos órganos es llevar a cabo hábitos saludables, para que funcionen correctamente. Entre las principales acciones que recomienda se encuentra el comer de forma saludable, hacer deporte, hidratarse correctamente a base de agua, descansar o controlar el estrés.

Problemas que puede generar la dieta detox

Se trata de un régimen muy peculiar, ya que no se puede alargar más de dos días. Si al finalizar este proceso decides seguir, tu cuerpo puede verse perjudicado. Es cierto que perderás peso, ¿pero a qué precio?

La experta apunta que ''si solo nos alimentamos a base de frutas y verduras, estamos desplazando el consumo de otros macronutrientes que también son esenciales como las proteínas, grasas de calidad y carbohidratos complejos''. Así pues, siguiendo esta dieta, estaremos prohibiendo la entrada a algunos nutrientes fundamentales para el correcto desarrollo de nuestro organismo, cosa que puede ser contraproducente.

Cualquier dieta puede ser peligrosa si no se cuenta con asesoramiento. Por ello, te recomendamos que contactes siempre con un nutricionista antes de iniciar un régimen, para que podáis planificar una dieta equilibrada en la que no te falte nada.

