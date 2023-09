Mitos y verdades sobre el chocolate

Dicen que hay gente que no disfruta del chocolate, que no le gusta o que le parece empalagoso. Seguro que ese porcentaje es mínimo porque a la mayoría de los mortales introducir una onza de chocolate y esperar a que deshaga lentamente en la boca, nos parece una idea maravillosa.

De chocolates existen muchos: blanco, negro, con leche, con frutos secos, con licor, con kikos, con flores… en crema, deshecho, en helado, en mousse, en turrón… ¡Las posibilidades son mil! Tantas como informaciones contradictorias que han llegado hasta nuestros tiempos.

¿El chocolate es bueno para mejorar el estado de ánimo? ¿Provoca estreñimiento? ¿Es un afrodisíaco potente? En este artículo haremos un fascinante viaje por el mundo del cacao, desmitificaremos creencias arraigadas y exploraremos las verdades que se esconden detrás del chocolate.

Ingrediente fundamental en los postres

Si bien es cierto que hay un sinnúmero de postres con chocolate como helados o tartas, también hay todo un mundo gastronómico que sorprende con recetas saladas con chocolate. Es un ingrediente tremendamente versátil. ¿Has probado alguna vez acompañar una carne cocinada en la barbacoa con salsa de chocolate? ¿Has incorporado alguna onza en un sofrito para hacer un guiso de mar y montaña? ¡Pruébalo! El resultado te sorprenderá.

¿Se tiene que guardar en la nevera?

No exactamente. El chocolate debe guardarse entre 16ºC y 19 ºC. Si durante el invierno en tu casa las temperaturas suelen oscilar por esos números, no hace falta que hagas nada en concreto, se puede almacenar en un lugara que no tenga una fuente de calor cerca, a ser posible que esté a oscuras y que no tenga humedad.

¿Que es verano y tu piso es un horno? Pues si quieres evitar que la tableta de chocolate se derrita y que te sea imposible comértela a mordiscos será mejor que la metas en la nevera.

Eso sí, es muy posible que pierda brillo y adquiera un color blanquecino o que le salgan motas grisáceas, ¡no te preocupes! Solo es un efecto del frío que causa la cristalización del azúcar y las materias grasas, en cuanto se atempere volverá a su color inicial.

¿El chocolate negro es bueno para la salud?

No hay una única respuesta. El chocolate tiene beneficios para la salud gracias a sus antioxidantes, que pueden mejorar la salud del corazón. Además, contiene compuestos químicos como la feniletilamina, que pueden desencadenar una sensación de bienestar.

Contra mayor porcentaje de cacao tenga -se considera negro a partir del 35%-, mayor cantidad de cafeína y teobromina, sustancias que se caracterizan por estimular el sistema nervioso central. Podemos realizar un sencillo cálculo: 100 gramos de chocolate negro al 60-69% contiene 64 mg de cafeína.

Es un alimento muy calórico y rico en grasa. Un chocolate negro de 70-85 % de cacao es más energético (600 kcal/100 g) que el chocolate con leche. Del mismo modo, tiene un mayor contenido en grasa (43 g frente a 30g).

¿El chocolate blanco no es chocolate?

Aunque parezca cosas de meigas, el chocolate blanco no se considera 100% chocolate en el sentido estricto de la palabra, si somos fieles al concepto porque no contiene sólidos del grano y está hecho a base de manteca de cacao.