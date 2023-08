Mousse de chocolate saludable con 2 ingredientes

Con esta receta de mousse de chocolate vas a poder disfrutar de un postre muy saludable (no lleva azúcar ni nata) y muy económico, ya que solo vas a necesitar dos ingredientes y no vas a tener que usar el horno (y eso que te ahorras en electricidad). Otra de las diferencias respecto a otras recetas de mousse es que no tienes que usar la nevera a la hora de prepararla, solamente para conservarla una vez esté lista.

Para poder sustituir a la nevera, es muy importante que el agua que utilices esté muy fría para que la mousse consiga tener una textura firme. Además, para que monte más rápido, puedes hacer lo siguiente: debajo del bol donde tienes el chocolate, pon otro bol con agua fría y muchos hielos. A continuación, sigue batiendo y verás como en unos 30 segundos ya tendrás hecha la mousse de chocolate. En este momento, ya se puede servir en unos vasitos o unas copas.

Esta es una receta idónea para los amantes del chocolate (¡que somos muchos!). Es un ingrediente que conquista por su sabor y por sus propiedades nutricionales, ya que mejora el ánimo y es rico en vitamina B.

Para resumir, aquí te dejo la receta paso a paso:

Ingredientes

- 150 g de chocolate negro sin azúcar

- 40 ml de agua muy fría

Preparación

1. Fundimos el chocolate en el microondas, pero con cuidado de que no se queme. Cada 30 segundos sacamos el bol y con una cuchara removemos el chocolate para saber si necesita más tiempo. También podemos utilizar el otro método, que es fundir el chocolate al baño María.

2. Una vez fundido, añadimos el agua y comenzamos a batir.

3. Podemos servir en vasitos, pero si queremos que esté más fresquita, los reservamos un rato en la nevera (aunque si te entra el apetito nada más ver la mousse, también puedes probarla justo cuando termines de prepararla).

¡LISTA PARA DISFRUTAR!