¿Es mejor el zumo casero o el concentrado del súper?

Vamos a exprimir un tema que, aunque parezca simple, tiene su miga: ¿qué zumo es mejor, el casero o el concentrado? Cuidado que no siempre lo casero es lo mejor y en el supermercado hay infinidad de posibilidades… de las que hay que huir (no siempre pero casi).

Antes de que saquéis vuestras afiladas navajas, quiero dejar una cosa clara: Ningún zumo, ni casero ni embotellado, sustituye a la fruta entera. No, tampoco el de tu casa por más que lo hagas cada mañana. Y ahora, vamos al lío.

El zumo casero: ¿Por qué engorda más que la pieza de fruta?

Cuando hablamos de zumo casero, nos referimos al que hacemos nosotros mismos con nuestras manitas, exprimiendo la fruta en ese momento. Tiene su encanto, ¿verdad? El aroma que inunda la cocina, la satisfacción de hacerlo tú mismo… Pero ¿es tan maravilloso como parece?

Chica preparándose un zumo | Pexels

Pues sí y no. Es cierto que el zumo recién exprimido conserva mejor algunas vitaminas y antioxidantes que el concentrado, sobre todo si lo consumimos inmediatamente. Además, nos aseguramos de que no lleva azúcares añadidos ni conservantes. Pero… y es un gran pero:

No es oro todo lo que reluce. Al exprimir la fruta, perdemos la fibra, que es esencial para regular el azúcar en sangre y mantenernos saciados. Además, al eliminar la pulpa, el zumo se convierte en una bomba de azúcar que llega rápidamente a nuestra sangre, provocando picos de glucosa que se almacenará en grasa. Y no, no vale que incluyas la pulpa. Por eso un zumo engorda y una fruta no.

El azúcar que tiene el zumo es azúcar libre que en nuestro cuerpo actúa como azúcar añadido. Es decir, cualquier zumo, venga de donde venga, se parece más a un refresco que a una fruta.

Esta información te vale para el zumo casero y para el que pone 100% exprimido y a estos dos hay que diferenciarlos de otro: el zumo a partir de concentrado.

Zumo concentrado: ¿Qué es realmente?

El zumo concentrado tiene la fama que se merece. El zumo elaborado a partir de concentrado tiene mala fama, y no sin razón. Para obtenerlo, se extrae el agua de la fruta, lo que concentra los azúcares y puede afectar a algunos nutrientes. Además, muchas marcas añaden azúcar, conservantes y otros aditivos, pese a que ninguno es malo, no son necesarios.

Zumos | Freepik

Si me apetece un zumo: ¿Cuál es la mejor opción?

La respuesta, como casi siempre, es: ¡depende! Si quieres tomar un zumo siendo consciente de que no es una fruta, dale al casero, eso sí, te acosenjo que sigas estos consejos:

Consume el zumo después de prepararlo, no porque pierda vitaminas, que no las pierde, sino porque se separa el agua del resto y tiene mal aspecto.

del resto y tiene mal aspecto. No te pases con la cantidad. Un vaso pequeño es suficiente, a mordiscos comerías una naranja, no eches más.

es suficiente, a mordiscos comerías una naranja, no eches más. Combínalo con otros alimentos que aporten fibra, como frutos secos o cereales integrales.

o cereales integrales. Y, sobre todo, ¡no olvides comer fruta entera!

Una mujer se bebe un zumo verde | Freepik

Si optas por el zumo concentrado, asegúrate de leer bien la etiqueta y sigue estos consejos:

Elige zumos 100% a partir de concentrado , sin azúcares añadidos.

, sin azúcares añadidos. Compara marcas y precios . No siempre el más caro es el mejor.

. No siempre el más caro es el mejor. Y, de nuevo, ¡no sustituyas la fruta entera por el zumo!

Razones para comer fruta y no zumos

La fruta entera es un alimento completo, que nos aporta vitaminas, minerales, antioxidantes y, lo más importante, fibra. La fibra nos ayuda a regular el tránsito intestinal, a controlar el colesterol y a mantenernos saciados. Además, la fruta entera nos obliga a masticar, lo que favorece la digestión y nos ayuda a sentirnos más satisfechos.