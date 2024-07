Llevas tomando café de forma incorrecta toda la vida: este es el gesto de los italianos que debes copiar

Tomar una taza de café nada más despertarnos o después de comer es un ritual para la mayoría de las personas. Esta bebida nos ayuda a tener más energía y a focalizar nuestra atención ya sea un machiatto, espresso o capuchino porque para gustos los colores. Pero ¿sabías que no tomas el café de la manera adecuada? Los italianos son los que tienen la clave para hacerlo bien.

Y es que, si de algo saben los italianos es de cómo preparar un delicioso plato de pasta o una espectacular pizza, pero también elaborar un café para chuparse los dedos. Tanto es así que todos tenemos en casa lo que llamamos comúnmente como cafetera italiana. Y, aunque pensemos que tener la mejor cafetera del mercado o el café más premium nos va a hacer disfrutar del mejor café, esto no es así. Hay un gesto que no realizamos y nos impide disfrutar de la taza de café correctamente.

Se trata de un hábito muy común en las cafeterías de Italia que no está tan presente en España, pero que tal vez comiences a introducir en tu día a día gracias a sus resultados. ¿El secreto? Un vaso de agua acompañando al café. Y no, no es para tomarlo después del café y eliminar ese sabor amargo, sino para tomarlo antes.

Así sirven el café los italianos. Un vaso de agua y la taza de café. | iStock

En las cafeterías italianas es muy común que te sirvan el café junto a un vaso de agua, aunque no hayas pedido éste último. Los baristas lo consideran parte del ritual: limpiar el paladar antes de disfrutar de su bebida. El motivo es simple, las proteínas presentes en la saliva o la sequedad de la boca pueden retrasar o incluso ignorar la liberación de aromas y alterar el sabor del café.

Es por ello que beber agua y enjuagar la boca antes del primer sorbo de café ayudará a las papilas gustativas a estar preparadas para captar todos y cada uno de los matices del café. Y en caso de necesitar beber agua después del café, tal vez deberías considerar cambiar el tipo de grano o incluso cafetería.

Así pues, con este gesto tan sencillo saborearás todavía más los matices del café.