Jamón de Teruel D.O.P.: el mejor jamón curado por calidad y sabor que nos hace salivar con solo verlo

El jamón curado es una de las delicatessen más cotizadas de la gastronomía española. Su inigualable e inconfundible sabor produce tal explosión en boca que probablemente estés salivando sólo de imaginarlo.

Sin embargo, no todos los jamones son iguales. Se trata de uno de esos productos en los que seleccionar la mejor calidad realmente marca la diferencia. Haz la prueba: si te dan a elegir entre un jamón curado blanco normal y un Jamón de Teruel D.O.P., te garantizamos que serás capaz de reconocer este último por la elegancia de su sabor, que destaca inmediatamente sobre el resto.

Sólo la provincia de Teruel reúne las condiciones indispensables de curación para este manjar de sabor único y de calidad

Un buen jamón se sustenta en el esfuerzo y los maestros jamoneros que lo curan. Un jamón excelente esconde algo más: el perfeccionamiento a lo largo de años de historia y tradición. Sólo así se puede alcanzar el grado de exquisitez y sofisticación de un producto de primer nivel como el Jamón de Teruel D.O.P.

Hace ya tiempo que los expertos jamoneros se rindieron ante la elegancia del Jamón de Teruel D.O.P. ¿Por qué levanta tantas pasiones esta delicia gastronómica? ¿Por qué hablamos de un jamón realmente único?

El secreto del mejor jamón curado blanco del mundo

El Jamón de Teruel D.O.P. no se podría elaborar en ningún otro lugar del mundo. Sólo la provincia de Teruel reúne las condiciones de curación indispensables para este manjar.

Cortando Jamón de Teruel D.O.P. | Jamón de Teruel D.O.P.

Te proponemos un viaje por las imponentes montañas turolenses. Ponte en situación: aire puro, paisajes idílicos… ¡y mucho, pero mucho frío! El entorno en el que habitan los cerdos brinda temperaturas realmente bajas. El frío seco afecta directamente al producto: el jamón requiere menos sal, potenciando un sabor puro, único y de calidad, que no se podría obtener en ningún otro lugar que no sea Teruel. Se trata de un método de curación muy especial, pero a la vez totalmente natural que da como resultado un jamón más saludable.

La provincia alberga, además toda una historia, cultura y tradición que giran alrededor del cerdo. Todo queda en Teruel, empezando por la propia alimentación del animal, que consiste en más de un 50% en cereales de la máxima calidad cultivados en el territorio.

La curación es la manifestación última del mimo y la minuciosidad de los ganaderos, que dedican un tiempo mínimo de 60 semanas a todo el proceso. Nuevamente, las montañas turolenses dejan su impronta en el producto, ya que los secaderos en los que se cura el Jamón de Teruel D.O.P. se ubican a 800 metros de altitud.

Si sigues salivando tanto como nosotros al escribir estas líneas, no dejes que te den liebre por cerdo: te contamos cómo puedes distinguir el verdadero Jamón de Teruel D.O.P.

Cómo identificar el Jamón de Teruel D.O.P.

Una vez pruebas el Jamón de Teruel D.O.P., no hay vuelta atrás: no querrás otra cosa. Por ello, es importante saber distinguir este producto de calidad y que no nos engañen con un jamón curado del montón.

¿Cómo reconocer el Jamón de Teruel D.O.P.? Muy sencillo: fíjate en que lleve la etiqueta con el Sello europeo junto al logotipo de la Denominación de Origen Protegida. Además, inmediatamente te llamará la atención la presencia de una estrella mudéjar de ocho puntas grabada a fuego.

Estrella mudéjar de ocho puntas del Jamón de Teruel D.O.P. | Jamón de Teruel D.O.P.

Otra característica del Jamón de Teruel D.O.P. se aprecia al retirar la piel, ya que no encontrarás grasa oxidada que tengamos que eliminar. ¡Lo aprovecharás al máximo! A su vez, El 50% de su origen de raza Duroc le aporta un veteado especial que servirá de referencia para el mercado más exigente.

Además de su aspecto exterior, también resulta inconfundible su sabor sutil y elegante, que es consecuencia directa del método de curación natural y único que tiene lugar en las altitudes turolenses. Una vez lo pruebes, no te costará nada identificar su personalísimo gusto en boca.

Una Denominación de Origen Protegida pionera

Jamón de Teruel D.O.P. es garantía de origen y calidad. Se trata de la única Denominación de Origen Protegida de jamón de pata blanca de España. Destaca, entre sus características más importantes, porque tiene una curación mínima de 14 meses, y 9 meses para la paleta.

Esta D.O.P. fue la primera que se creó en España para amparar, controlar y garantizar la producción de jamones. Este origen pionero no sorprende si se tiene en cuenta la tradición existente en la provincia en el consumo de productos derivados del cerdo y, más concretamente, en la elaboración del jamón curado. Además, la Denominación de Origen Jamón de Teruel fue incluida en 1997 entre los alimentos protegidos por la Unión Europea por estar elaborados en zonas geográficas concretas y bajo unas condiciones estrictas de calidad.

Etiqueta del Jamón de Teruel D.O.P. | Jamón de Teruel D.O.P.

La producción de este producto de primerísima calidad también constituye una clara apuesta por la sostenibilidad del medio rural, social y natural de su territorio, contribuyendo a la conservación de los métodos tradicionales. La elaboración del jamón es todo un motor económico y social para Teruel. Se puede afirmar que es la mayor empresa de la provincia con más de dos mil puestos de trabajo directos y unos mil indirectos en un territorio de apenas 140.000 habitantes.

Este jamón curado único y exquisito proviene precisamente de esta realidad llena de tradición e historia. No te resistas: déjate seducir por el elegante sabor del Jamón de Teruel D.O.P.