Gofres ligeros de calabaza y ¡sin azúcar!

Cuando decidimos darnos un capricho dulce, ya sea un trozo de tarta o un gofre con chocolate, lo disfrutamos como niños pequeños. Pero luego sentimos remordimientos por la gran cantidad de calorías y azúcares que hemos consumido y que nos pueden pasar factura. Es genial optar por las versiones clásicas y contundentes de los dulces más típicos, pero si les buscamos su versión sana, los podremos disfrutar con mucha más frecuencia.

Se han acabado los desayunos sosos y rutinarios, donde solo tomas copos de avena o simples tostadas con aguacate. Ya que el desayuno es la comida más importante del día, ¿por qué no la disfrutamos bien? Apúntate esta receta de gofres sanísimos y haz que tu estómago disfrute.

Gofres sin azúcar

Resulta imposible pensar en una versión fit sin azúcar de un dulce que se suele vender embadurnado de chocolate y repleto de snacks y toppings de lo más insanos. Aunque una vez al año no hace daño, Isabel Holgúin (@elcambioempiezadentro) nos ofrece una versión de gofre mucho más ligera y saludable, elaborada con calabaza.

Beneficios de la calabaza

Las variedades, formas y colores que tiene son equiparables a la cantidad de usos que le puedes dar. Podemos ofrecer calabaza como guarnición, triturarla para comer una rica crema o incluso usarla para hacer pan. Además, consumir este vegetal puede ser muy positivo para tu salud. Entre sus principales beneficios, se encuentran sus propiedades antioxidantes y el refuerzo del sistema inmunitario.

Para toda la semana

Usando las medidas indicadas en la receta, podrás elaborar la cantidad suficiente de gofres como para desayunar este postre durante unos días. Además de estar hecho con poquísimos ingredientes y tener que seguir unos pasos muy sencillos, tienen una gran capacidad de conservación: puedes guardarlos en el frigorífico e ir rescatándolos durante tus mañanas.

Receta de gofres de calabaza sin azúcar

Ingredientes:

30 ml de aceite de oliva.

120 ml de leche.

2 huevos.

100 gr de calabaza asada o cocida .

o . 100 gr de harina de avena.

70 gr de harina integral .

. Canela y sal.

Elaboración:

1. En un bol, mezcla el aceite, la leche y los huevos con la ayuda de una varilla.

2. Cuando todos los líquidos estén bien integrados, introduce la calabaza cocida. Mézclalo muy bien, verás como la masa toma un color anaranjado.

3. A continuación, añade la harina de avena, la harina integral, un poco de canela y una pizca de sal. Remuévelo muy bien.

4. Pon un poco de masa en cada ranura de tu gofrera, y cuando se cocinen, ¡A disfrutarlos!

Si no tienes una gofrera o no te gusta este dulce, puedes usar la masa para elaborar unas ricas tortitas. El resultado no te defraudará.

Añade toppings

Tanto si optas por seguir la receta que te traemos, como si decides innovar y preparar otra elaboración con esta masa, es imprescindible acompañar tu creación de calabaza con algo que le dé un poco más de gracia.

Las frutas son un buen complemento para tu gofre. Puedes añadir arándanos, frutas del bosque o fruta troceada, como el plátano. Además, si añades frutos secos troceados, les darás un toque crujiente e interesante. Prueba de verter un poco de sirope o miel por encima para que no sean tan densos.

