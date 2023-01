La forma viral de cocinar pasta que indigna a los italianos

La pasta es uno de los platos italianos más internacionales y que gustan a la gran mayoría de la gente. Espaguetis, macarrones, tallarines, raviolis… una extensa variedad de productos que se pueden combinar con salsas como la carbonara, el pesto y la boloñesa.

Preparar pasta es sencillo y se hace de la misma manera en todos los sitios. Bueno, en todos no. Una cuenta de Instagram ha desatado la ira de los usuarios, sobre todo italianos, por cómo elabora un plato de espaguetis.

Si te atreves a probarlo un día, tienes que tener a mano una cazuela lo suficientemente grande como para que quepan los espaguetis enteros y tumbados. A continuación, tienes que añadirle verduras como calabacín, cebolla y un poco de tomate, todo cortado a dados grandes. Luego, le tiras sal y pimienta y lo rematas con algunas especias (en el vídeo no especifica cuáles). Una vez hecho esto, lo cubres todo con agua hirviendo, lo tapas y, cuando esté hecho al cabo de unos diez minutos, lo mezclas todo bien.

Los comentarios incrédulos de los usuarios: "No puedo verlo"

El vídeo acumula más de 85.500 'me gustas' y más de 1.500 comentarios, entre los cuales, los de muchos italianos que no acaban de creer lo que están viendo.

La mayoría se desentiende de esta forma de cocinar la pasta ("los italianos se disocian totalmente de vídeo", comenta un usuario) y coincide que es una "maldición" y un "escándalo" y un "sacrilegio". "Los italianos muertos se revolcarán en sus tumbas", se puede llegar a leer en los comentarios.

Algunos otros piden que se "detenga" esta "pesadilla" que no se comería "ni mi perro" mientras que otro usuario le propone que haga un "batido", ya que "ni siquiera los elementos básicos de la cocina son considerados aquí".

Sobre los detalles de la cocción, un usuario recuerda que "la pasta necesita más agua cuando se cocina". "O la pasta está cruda o la verdura está sobrecocida", reza otro comentario. Efectivamente, los diez minutos a los cuales se refiere en el vídeo son el tiempo de cocción de la pasta. Además, las verduras no se pueden cocinar todas juntas. Cada una tiene su tiempo de cocción particular. Por lo tanto, no todos los ingredientes estarán igual de cocidos.

Por otra parte, están los atrevidos que han seguido los pasos de este vídeo y, 'spoiler', sale mal. "¡La pasta estaba empapada!", "¡Pasta sin sabor! ¡Así no funciona!". Estas son algunas de las reseñas que corroboran que esta elaboración no tiene ni pies ni cabeza.

Los puntos básicos para cocer la pasta