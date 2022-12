Cómo saber si el chocolate que compramos es de buena calidad

El chocolate es un auténtico manjar para muchos y aunque pocos, también tiene algunos detractores, no obstante, es un alimento con varios siglos de historia que ha ido transformándose.

Aunque actualmente es un alimento al alcance de todos los bolsillos se comercializa de numerosas formas y variedades. Es considerado enemigo de las dietas ya que normalmente suele ir acompañado de una gran dosis de azúcar. Sin embargo, está comprobado que por si solo, es decir, con un gran porcentaje de cacao el chocolate no solo no engorda, si no que es un alimento bastante saludable rico en antioxidantes. Por esta razón, se ha vendido cada vez más la idea que el chocolate, cuanto más negro u oscuro es más saludable pero no siempre hay que dejarse guiar por estos motivos. Existen varias formas de identificar un buen chocolate de otro que más procesado te contamos cómo.

Tal y cómo comentaba anteriormente lo primero en qué debemos fijarnos a la hora de comprar chocolate es en su porcentaje de cacao ya que si hablamos de un chocolate que tiene un 72% de cacao significa que el otro 28% restante es azúcar. Aunque habría que matizar que esto tampoco es del todo exacto, ya que no siempre se usa cacao puro para elaborar el chocolate. Ten en cuenta que si para su elaboración el ingrediente principal es la manteca de cacao o el azúcar, el chocolate en sí no será de muy buen calidad. En cambio, si pone pasta de cacao, sí será un buen indicado de que estamos ante un alimento de calidad. Otros ingredientes que nos conviene evitar son los aceites vegetales y la lecitina.

Chocolate belga | Imagen de P. Willems-Houffalize - Vincent Fontaine Chocolates. Cortesíad e Turismo de Valonia

Por otro lado, si ya has comprado el chocolate también a través del tacto podrás saber si es un buen producto. Un buen chocolate no se debería fundir en nuestras manos con facilidad, ya que la pasta de cacao no se derrite tan rápido, lo que significa si notas que en pocos segundos en tus manos comienza a derretirse es que muy probablemente se trate de manteca de cacao, esta tiene más contenido graso.

Además, tampoco te dejes engañar por la vista, no pienses que por más oscuro que sea el chocolate significa que es de mejor calidad, ya que este puede obtener su color debido a su tiempo de tostado.

Por lo tanto, la mejor forma de identificar un buen chocolate es principalmente en observar sus ingredientes: pasta de cacao frente a manteca de cacao principalmente y si lo que buscas es menos azúcar observa bien el porcentaje de pureza.

