¿Te pasas de cafeína que tomas en un día?

Muchas personas han adoptado una rutina diaria con el café: una taza nada más despertarse, otra a media mañana y otra después del almuerzo. Sin embargo, en ocasiones, ya sea para combatir la fatiga o simplemente por asistir a eventos sociales, terminan consumiendo más tazas de café de lo habitual.

Por eso existen varios estudios que analizan la cantidad segura de caféque se puede consumir al día sin poner en riesgo la salud. Pues un consumo excesivo de cafeína puede tener diversos efectos negativos en el organismo.

Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la ingesta de hasta 400 mg de cafeína al día en individuos sanos no se considera perjudicial para la salud. No obstante, es necesario tener precaución y no exceder esta cantidad recomendada.

¿Cuánto café puedo tomar al día?

Si eres una persona que normalmente consume dos tazas de café al día, es importante elegir bien el tipo de café que estás bebiendo, ya que algunos contienen más cafeína que otros.

Según un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), con la segunda taza de algunos cafés mezcla como Marcilla, Toscaf y La Estrella, ya se alcanzan los 400 mg diarios recomendados. Esto significa que si bebes más de dos tazas de estos cafés, estarías superando la cantidad de cafeína considerada segura.

Además, la OCU también señala que algunos cafés naturales, como Oquendo, Bonka y Marcilla, también pueden sobrepasar la cantidad de cafeína recomendada en solo dos tazas. Esto demuestra que no solo es crucial tener en cuenta la cantidad de café que consumimos, sino también la variedad de café que elegimos.

La calculadora de la OCU

Para ayudarte a controlar tu ingesta de cafeína, la OCU pone a tu disposición una calculadora de cafeína. Esta herramienta te permite conocer la cantidad de cafeína que consumes al día proveniente de diferentes fuentes, como el café, las bebidas de cola, los medicamentos con cafeína, entre otros. De este modo puedes tener una idea clara de cuánta cafeína estás ingiriendo y ajustar tu consumo si es necesario.

Es valioso recordar que cada persona puede tener una tolerancia diferente a la cafeína. Algunas personas pueden experimentar efectos negativos, como nerviosismo, insomnio, irritabilidad o problemas digestivos, incluso con cantidades moderadas de cafeína. Por lo tanto, es fundamental escuchar a tu cuerpo y tomar decisiones informadas sobre tu consumo de cafeína.