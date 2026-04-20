Dime qué traje llevas y te diré qué uñas necesitas: las 4 manicuras infalibles para la Feria de Abril

La Feria de Abril es uno de esos eventos marcados en rojo en el calendario. Una celebración llena de color que nos invita a desplegar nuestras mejores galas: desde el impecable dos piezas para la noche del "alumbrao" o el pescaíto, hasta el increíble traje de flamenca para el resto de días.

Los looks tienen que estar medidos al detalle para que sean bonitos, pero también cómodos para aguantar las largas jornadas de fiesta. Sin embargo, una vez elegido el traje, surge el gran dilema: la manicura. Como no podemos cambiar de diseño cada día según el color del vestido, es crucial elegir una opción versátil que nos acompañe con elegancia durante toda la semana.

¿Cuáles son las tendencias que mandan este 2026? Según las expertas de NEONAIL, estas son las cuatro apuestas ganadoras:

1. Rojo clásico

"El rojo es el color más asociado a la estética feriante y sigue siendo una de las opciones más elegidas cada año", explican desde la marca internacional. Un rojo de alta pigmentación con acabado lacado aporta fuerza y sofisticación al look sin necesidad de recargarlo con más accesorios. Es el tono que nunca falla, especialmente si tu traje lleva detalles en negro o dorado.

Manicura roja | NEONAIL

2. Manicura nude

Si eres de las que prefiere no arriesgar o llevas un traje con un estampado muy potente, los tonos nude —beige, caramelo o rosa pálido— son tu mejor aliado. "Combinan con cualquier color de traje y no compiten con los complementos. Es la opción ideal para quienes buscan un acabado impecable, cuidado y muy discreto", señalan desde NEONAIL. Además, tienen una ventaja extra: el crecimiento de la uña se nota mucho menos.

Manicura nude | NEONAIL

3. La francesa

Es el "comodín" de lujo, válido tanto para el traje de flamenca como para el look de invitada de noche. En su versión clásica —base rosada con punta blanca— es una opción atemporal que destila limpieza. Pero si quieres un toque más actual, las expertas sugieren innovar: "Se puede jugar con combinaciones, por ejemplo, con el borde en crema o dorado para las noches de caseta".

Manicura francesa | NEONAIL

4. Polka dot nails

¿Por qué no llevar el lunar también en las manos? Es la tendencia más divertida y temática de este año. "Puntos en contraste sobre fondos rojos, negros o nude crean una manicura original que dialoga directamente con los estampados más tradicionales de la Feria". Las combinaciones son infinitas y permiten jugar con el color dominante de tus volantes.

Polka dot nails | NEONAIL

¿Con cuál te quedas?