Cómo conseguir unas pestañas de infarto con el secador del pelo

Te encantaría tener una cortina de pestañas tupidas y largas, pero la genética no ha estado de tu lado y por mucho que las ansíes, no las luces. No entra en tu agenda hacerte una permanente de pestañas porque hace poco que te lo hiciste y quieres que descansen un tiempo. Ir a un salón de belleza para que te implanten extensiones de pestañas, se sale de tu presupuesto y tampoco tienes paciencia ni traza para ponerte cada mañana en casa pestañas postizas.

Si te identificas con alguna de las situaciones que hemos explicado anteriormente y lo que buscas es un truco sencillo, rápido y que dé buenos resultados, este artículo es para ti. Puedes conseguir unas pestañas de infarto utilizando algo tan común como un secador de pelo. Te explicamos cómo hacerlo.

Aire caliente directo a máxima potencia

Cargarte bien el ojo de máscara de pestañas, tiene un efecto resultón, porque las partículas de las que está compuesta se adhieren a cada uno de tus pelos y consiguen multiplicar la densidad de tus pestañas, así como la largada e, incluso, la curvatura.

Sin embargo, puedes conseguir un mejor resultado si una vez que te has puesto tu máscara de pestañas favorita, hechas mano de tu secador de pelo. Lo conectas a la corriente, le pones el aplicador para alisar el pelo -esa boquilla que tiene una forma plana en uno de sus extremos- y lo colocas bajo el ojo cerrado. Ahora solo tienes que seleccionar la temperatura adecuada del aire y encenderlo. ¡Voilà! La presión del aire caliente hará que las pestañas se curven solas y multiplicará el efecto del rímel al secarlo al instante.

Rizador de pestañas con efecto calor

Si te da apuro colocarte el secador de pelo justo debajo del ojo -aunque desde NovaMás te decimos que no ocurre absolutamente nada, ni perderás más pestañas, ni te hará llorar, ni estropeará el resto de tu maquillaje- puedes usar una técnica muy similar con un rizador de pestañas.

Si te decantas por esta opción, te recomendamos que la práctica sea doble. Te explicamos.

Primero, coge el rizador de pestañas y el secador del pelo. Enfoca el aire caliente en dirección al rizador, específicamente a la zona en la que ambas partes encajan sobre tus pestañas. De esta manera conseguirás calentarlo antes de usarlo sobre tus pestañas sin maquillar para rizarlas desde el primer momento.

Después aplica cuantas capas de máscara de pestañas consideres para conseguir el efecto deseado en tu mirada y, una vez que consideres que tienes bastante, solo tendrás que repetir la operación. Vuelve a calentar el rizador y vuelve a aplicarlo sobre tus pestañas, esta vez maquilladas. Conseguirás un efecto wow.

Cuidados básicos para las pestañas

Está claro que cualquier truco de belleza obtendrá mejores resultados si tienes una base de calidad. Pues como cuidas tus pestañas no es baladí. Si quieres tener una buena materia prima, puedes aplicar a diario un sérum específico para fortalecer y nutrir cada pestaña o elegir directamente una máscara de pestañas cuya fórmula lo incluya. También tienes que tener mucho cuidado con la manera en que te desmaquillas y te rascas, para no ejercer mucha presión y provocar la caída del pelo. Por último, también puedes estimular la circulación sanguínea de las pestañas cepillándolas -o aplicando aceites esenciales-.