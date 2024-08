¿Tienes prisa y tus uñas están todavía húmedas? Trucos para que se sequen rápidamente y no perder tiempo

Seguramente en muchas ocasiones te has pintado las uñas y, sin contar con mucho tiempo, has deseado que se secaran lo más pronto posible. Debes salir ya de casa porque sino no llegas a tiempo, pero tu manicura sigue húmeda y no pretende secarse pronto ante tu necesidad de estar lista. Por mucho que agites tus manos con rapidez sigues en la misma situación y, como es entendible, no quieres que se te estropee el esmalte.

En esta ocasión a la que a todos nos ha pasado, nuestra paciencia se puede hacer algo cuesta arriba. Si quieres presumir de uñas pintadas en tiempo récord y no arruinar el proceso, muy atenta a la variedad de trucos que tenemos preparados. Porque sí, existen más trucos que intentar echar a volar agitando tus manos o utilizar el secador…

Mujer soplándose las uñas | iStock

Empezamos con uno que seguro que ni te imaginas. Se trata de utilizar agua fría. Antes de comenzar a pintarte las uñas, llena un bol con agua fría y si quieres añade hielo para agilizar el proceso. Una vez pintadas las uñas, y con los dedos separados, introduce las manos en el bol durante 3 minutos. Déjalas secar al aire y uñas secas en tiempo récord.

Creemos que el siguiente truco que viene sí que no te lo puedes imaginar. En esta ocasión utilizaremos aquello que en estos momentos tiene un precio un tanto elevado, el oro líquido. Sí, hablamos del aceite; un producto que se ha convertido en un aliado para los tratamientos de belleza. Aplicado al secado de las uñas también tiene sus beneficios. Te explicamos cómo esto va a hacer que tus uñas se sequen al instante.

Primero, como no, deja pasar unos minutos tras el pintado de uñas. Tras este tiempo, aplica una capa muy fina de esmalte transparente sobre el esmalte. Y ahora, tras esperar unos segundos es el turno del oro, unta una gota de aceite de oliva y extiéndela. Después, déjala actuar dos minutos.

Aceite de oliva virgen extra | Pexels

Y ahora vamos con el que todos conocemos o el que todos hemos intentado alguna vez: el secador de pelo. Si te pueden las prisas por secar rápidamente el pintado de uñas, este utensilio es de gran ayuda. Eso sí, es importantísimo tener en cuenta estos dos consejos: sitúa el secador de pelo al menos a 20 cm; y siempre con la temperatura más baja.

Mujer pintándose las uñas | iStock

Recuerda cuidar tus uñas acudiendo a profesionales y aplicando crema o esmalte cuando sea necesario ya que las manchas o signos que puedan aparecer en nuestras uñas significan cómo está nuestra salud.