Adiós a los mocasines clásicos: el modelo con efecto arrugado que será tendencia este otoño

Aunque astrológicamente hablando aún estamos en verano, es cierto que con la entrada al mes de septiembre nuestra mente está en otoño. Y es que la vuelta al cole de los más pequeños de la casa y el regreso al trabajo, han provocado que no dejemos de pensar en los looks que luciremos en pocas semanas.

Y si tenemos en cuenta las tendencias que se avecinan, tenemos que contar, sí o sí, con los consejos y recomendaciones de los expertos de moda, quienes afirman que los mocasines serán la máxima tendencia, tanto en hombres como en mujeres.

No dejaremos de ver esta calzado en otoño, concretamente unos en especial, conocidos como scrunch loafer, lo que traducido queda como loafer, que es mocasín, y scrunch, que es la parte arrugadita de la zona de la punta.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles de esta tendencia que va a arrasar la próxima temporada de otoño-invierno, además de donde puedes encontrar opciones asequibles para que tu también vayas a la última. ¡Vamos a ello!

Mocasines | Pexels

Más sobre esta tendencia

Las creadoras de este zapato son las gemelas Olsen con su firma de lujo The Row, una marca que tiene en su catálogo unos mocasines confeccionados de manera artesanal de piel de becerro por 1.300 euros. Desde entonces, son muchas las marcas que empezaron a sacar este tipo de modelos de mocasines con unos precios más asequibles.

Para esta temporada el tipo de mocasín que más vamos a ver es el marrón de ante, ya que encaja con todo y estiliza mucho. Igualmente, es un calzado que lo puedes encontrar también en colores básicos como el negro o el burdeos.

Mocasines | Pexels

Además, es un tipo de calzado que queda bien con múltiples estilismos: con vaqueros, con prendas de satén, con faldas largas e incluso con o sin calcetines. Es por eso que esta tendencia pegará fuerte, porque combina absolutamente con todo.

Eso sí, la máxima recomendación si te quieres unir a esta tendencia, es que optes por unos mocasines que sean de piel, porque tu pie es una cosa que notará.

Mocasines | Pexels

Marcas más asequibles

Es más que obvio que a esta tendencia nos queremos unir todas, pero con los precios de las firmas de lujo es un poco difícil poder ir a la moda. Es por eso que, a continuación, os presentamos una recopilación de mocasines con la característica arrugadita con precios al abasto de todos los bolsillos.

Massimo Dutti: La marca perteneciente a Inditex cuenta con dos modelos de mocasines a destacar especialmente. El primero es un elegante calzado realizado en piel de vacuno con un acabado pulido y muy elegante. La segunda opción está hecha también en piel de vacuno pero con acabado en serraje, y cuenta con un cordón que eleva el estilismo. Ambas opciones están disponibles por 89,95 euros.

Mango: En Mango encontramos una opción muy similar a la segunda que hemos comentado de Massimo Dutti, realizada en piel de bovino, con acabado en serraje. Además de los fruncidos, cuenta con el detalle de antifaz en la zona del empeine. Esta opción de calzado está a la venta por 49,99 euros.

Zara: En la marca que también forma parte de Inditex, cuentan con un producto muy similar al que hemos visto en Mango. Zapato en serraje con antifaz y copete subido, suela plana y acabado en punta redonda. El precio, en este caso, es de 39,95 euros.

Mocasines | Zara

Pull and Bear: La marca que se caracteriza por un estilo más urbano, también del grupo Inditex, cuenta con un modelo algo más diferente. Se caracteriza por ser tipo zueco, también de piel en acabado serraje y con antifaz en la parte frontal. Esta alternativa, que no es para todo el mundo, está disponible por 35,99 euros.

Mocasines | Pull and Bear

Con todas estas opciones de mocasines está más que claro que encontrarás uno que se ciña a tu tipo de estilo y, además, al presupuesto que tienes para invertir. Así pues, para esta temporada, no dudes dos veces en comprarte unos mocasines, porque está más que seguro que serán una absoluta tendencia en esta temporada otoño-invierno.