Qué tipo de detalles debemos dar a los peluqueros para que no corten de más

Uno de nuestros mayores miedos cuando nuestro objetivo es dejar crecer el cabello, es visitar la peluquería, ya que, como seguramente te ha pasado a veces, decimos que nos corten 4 dedos de largo del pelo y siempre acaba siendo algo más de lo que esperábamos. Sin embargo, cortarnos el pelo es algo que debemos asumir si queremos que nuestra melena crezca de manera saludable.

No cortarse el pelo puede provocar el efecto cremallera: las puntas abiertas se irán desplazando hasta las raíces, originando daños irreparables. Ahora bien, ¿cuántos detalles debemos darle a nuestro peluquero para que no nos corten de más?

Uno de los errores más comunes es querer un cambio de look y dejarlo todo en manos de nuestro estilista. Si no tienes la seguridad de querer un cambio radical, la mejor opción es que no lo hagas. Ya sea corto o teñirlo de un color diferente, es probable que te termines arrepintiendo.

Además, si estás pensando en dejarte el cabello largo, debes decírselo. De este modo irá con cuidado a la hora de cortar, y no se excederá más de lo que le dejes.

Por otro lado, si vas a la peluquería, asegúrate de hacerlo en un momento en el que no tengas nada más que hacer. Las prisas pueden hacer que terminemos con menos centímetros en nuestra melena. Un buen estilista necesita su tiempo para hacer un buen trabajo.

Finalmente, una buena opción es llevar una o varias imágenes de referencia sobre el corte exacto que queremos. Un ejemplo gráfico permitirá al especialista tener una idea de lo que queremos, y adaptarlo según cómo nos puede quedar mejor. ¿Te hemos ayudado para que la próxima vez vayas a la peluquería más que preparado?

