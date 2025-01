¿Por qué no es bueno que un cosmético te dure demasiado tiempo?

Cuando un cosmético te dura más de lo recomendado, es posible que no estés aprovechando al máximo sus beneficios y, además, podrías estar poniendo en riesgo tu piel. Según los expertos, las fórmulas de los cosméticos tienen un tiempo de vida útil que, si se excede, puede afectar su estabilidad y efectividad. Esto se debe a que los productos se pueden desestabilizar con el paso del tiempo, lo que puede generar reacciones adversas.

Además, algunos cosméticos, como los protectores solares, pierden su capacidad de protección una vez que superan su fecha de caducidad, lo que deja tu piel vulnerable a los daños del sol. Por todo esto, es importante seguir las recomendaciones de uso y no alargar la vida de los productos más allá de su fecha PAO (Period After Opening) para garantizar su seguridad y efectividad.

¿Por qué nos duran demasiado tiempo?

La cosmetóloga de Byoode, Lara González nos explica que, en la práctica, muchas fórmulas no se usan con la frecuencia recomendada, especialmente aquellas que no son de uso diario. "Fórmulas como los exfoliantes o las mascarillas, que no están siempre pensadas para usarse todos los días, suelen olvidarse en las rutinas", señala Lara. Por ejemplo, si debes exfoliar tu piel dos o tres veces por semana, es común que termines haciéndolo solo los fines de semana, alargando la vida del producto más del debido.

El tiempo máximo de vida de un cosmético

Afortunadamente, cada cosmético tiene su tiempo de vida máximo indicado por el símbolo PAO, representado por un pequeño tarro abierto en el envase. Este nos indicará la cantidad de meses que el producto puede permanecer abierto. Como nos explica Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD "El PAO suele incluir signos como 6M o 12M, lo que significa que la fórmula es efectiva durante seis o doce meses tras abrirla, aunque algunos productos pueden durar hasta 36 meses".

Si tienes un cosmético que ha sobrepasado su PAO, deberías descartarlo. "Ya que, pasado este tiempo, la fórmula puede haberse desestabilizado y provocar efectos adversos en la piel, como oxidación o irritación", añade Mireia Fernández, directora dermocosmética de Boutijour.

Skincare | Freepik

Cantidad y duración: una relación importante

Las instrucciones de uso de los cosméticos no son casuales. Según Isabel Reverte, directora dermocosmética de Ambari, estas recomendaciones buscan que consumas el producto antes de que caduque. Aquí una guía rápida sobre la duración promedio:

Sérums y cremas hidratantes: Con un uso recomendado de 2 pulsaciones o 3-6 gotas para rostro, cuello y escote, suelen durar entre 4 y 6 meses.

Con un uso recomendado de 2 pulsaciones o 3-6 gotas para rostro, cuello y escote, suelen durar entre 4 y 6 meses. Cremas hidratantes: En envases de 30 a 60 ml, suelen consumirse en 2 a 4 meses con un uso constante.

En envases de 30 a 60 ml, suelen consumirse en 2 a 4 meses con un uso constante. Limpiadores faciales: En promedio, se terminan en unos 3 meses.

En promedio, se terminan en unos 3 meses. Mascarillas y exfoliantes: Su vida útil puede extenderse de 6 meses a un año, dependiendo de la frecuencia de uso.

Cosméticos | Freepik

Después de esta información, sabemos que alargar la vida de un cosmético no siempre es una buena idea. Es fundamental revisar el PAO, seguir las recomendaciones de uso y ser consciente de que los productos caducados pueden poner en riesgo nuestra piel. Como regla general, te recomendamos que no olvides priorizar la calidad y seguridad por encima de la economía al usar tus productos favoritos.