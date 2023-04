Si te muerdes las uñas o se te rompen con frecuencia: Qué hacer para que parezcan más largas

¿Tus uñas son cortas y te gustaría tenerlas más largas? Hay veces que por mucho que pretendas cuidarlas no hay forma de que crezcan bastante. Si no puedes evitar morderte las uñas esta manía hará que no crezcan fueres y sanas. Existen trucos y consejos que ayudan a que las uñas parezcan más largas.

Cuáles son los trucos para que las uñas parezcan más largas

1. El primero consiste en pintar la uña lo más cerca posible a la cutícula y sobre todo sin pintar los laterales de la uña. Gracias a este truco podrás lucir tus uñas y serán aparentemente más largas.

2. La forma de limado. Intenta siempre limar la uña con forma de pico. Si son demasiado cortas y no puedes darle esta forma, entonces límalas redondeadas o almendradas. Eso sí, debes evitar la forma cuadrada que es la que hace que se vean aún más cortas. Para ello, debes colocar la lima en paralelo al dedo y con cuidado pasa la lima de forma vertical por ambos lados hasta que consigas la forma redondeada.

Morderte las uñas puede poner en peligro tu salud | iStock

3. Usa esmaltes con colores claros. Otro truco sencillo es pintarse las uñas con colores claros como el blanco o tonos pastel. Eso permite que la uña tenga mayor largura. Si eres partidario de los colores oscuros debes saber que tienden a hacer la uña más pequeña.

4. Realiza diseños con líneas verticales. De esta forma, las uñas parecerán más largas. Esto no es todo, porque también puedes realizar formas geométricas como rombos o incluso círculos y obtendrás el mismo resultado.

5. Hazte la manicura italiana de vez en cuando. Es similar a la francesa, pero no consiste en pintar solamente la parte de arriba. La diferencia que existe es que debes pintar la línea blanca desde la mitad de la uña hasta formar una U.

6. Por último, añade extra de brillo. Usa esmaltes de uñas nude o tonos claros y posteriormente, añádele una capa de brillo extra en cada una. Este truco hará que la uña se vea más larga y se combinará con cualquier vestimenta.