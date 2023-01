¿Te cortas la cutícula de las uñas? Por qué deberías dejar de hacerlo

En los últimos años se ha vuelto tendencia hacerse las uñas y las técnicas cada vez evolucionan más. Tanto para las personas que se las hacen en casa como las que acuden a una tienda especializada. De hecho, seguro que cada vez que vas a hacerte la manicura te preguntan si quieres que te corten la cutícula y es normal que aceptes sin pensártelo dos veces para que la manicura quede más bonita.

Sin embargo, debes saber que no es nada aconsejable porque esta piel, que está sobre la uña, cumple una función muy importante en el cuerpo: proteger la salud de las uñas. Aunque visualmente no agraden, esta capa de piel está compuesta por células que protegen el crecimiento de la uña para evitar que entre suciedad y provoque infecciones. Por lo que, eliminarlas no es una buena idea como advierten los dermatólogos de la Academia Americana de Dermatología.

Cualquier alteración en la cutícula modifica la funcionalidad, dejando el nacimiento de la uña expuesto a factores externos como la humedad, suciedad, hongos o bacterias. Esto puede provocar que la uña crezca con irregularidades, rugosidades y decoloración. Por lo que cortar la cutícula supone más facilidad de adquirir infecciones que causan bastante dolor y finalmente, acabar tomando antibióticos para curarse.

Manchas en las uñas | iStock

Cómo cuidar las cutículas correctamente

La cutícula hay que cuidarla y por ello, es esencial que evites cortarla. Si estéticamente te molesta demasiado, puedes empujarla hacia atrás con la ayuda de un paño después de haberte lavado las manos con agua caliente. Esto tampoco es muy recomendable, ya que nuevamente deja la parte más sensible de la uña expuesta.

Si te gusta seguir las tendencias y llevar uñas postizas hay una mala noticia y es que las uñas artificiales dañan aún más la cutícula, ya que para colocarlas sobre la uña natural hay que retirar esta piel.

Se aconseja beber la cantidad recomendada de agua cada día e introducir en la rutina diaria la hidratación de las manos para poder fortalecer esta parte del cuerpo y tener las uñas más sanas.

No olvides evitar el uso de productos para quitar cutículas y sustitúyelo por aceites especiales. Además, compra una buena crema hidratante de manos para proteger tus cutículas y así evitar la aparición de padrastros. De esta forma, mientras las cuides correctamente podrás presumir de tus manos bonitas.