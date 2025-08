Mejillas glow y efecto buena cara todo el día: así se consigue con el Summer Glaze Blush

Siempre hablamos de las tendencias en moda y de las nuevas temporadas que salen en las tiendas de ropa más populares. Pero al igual que estas van cambiando en cada estación del año, las tendencias en maquillaje también.

Y es que este verano ha llegado fuerte con el Summer Glaze Blush. Una tendencia que deja atrás todas esas características que a nadie gustan: la poca duración, los productos muy espesos y hasta la poca cobertura. Esta nueva moda de maquillaje ha llegado para quedarse porque tiene todo lo que necesitas.

Mujer echándose colorete | iStock

¿Qué es el Summer Glaze Blush?

Adrián Rux, creador de contenido sobre belleza, nos lo cuenta todo a través de sus redes sociales. Y es que esta nueva tendencia está enfocada en el colorete, esa rojez situada en la zona de las mejillas que tanto gusta a todas.

La cuestión está en aplicar, primero, el colorete en crema, y sellarlo con otro colorete en formato polvo. Una vez bien sellado, hacer una ligera pasada del primer producto en crema. Esto aportará un brillo y una textura espectaculares, a su vez que mucha duración.

Adrián Rux explica que "la teoría dice que cuando aplicamos un producto en crema, como un colorete, lo ideal es sellarlo con una textura en polvo, para que esa crema no se vaya desplazando por la piel".

El experto en belleza apunta que "aquí hacemos esto igual, pero, al final, volvemos a aplicar un pequeño toque de ese producto en crema, para recuperar el acabado un poquito más húmedo y tener ese brillo tan espectacular".

¿Y por qué no utilizar productos en crema de larga duración?

No te preocupes, que esta cuestión tan común también nos la soluciona Adrián. Él afirma que la estrategia de usar un único producto con efecto hidratación y de larga duración para evitar los pasos de un buen maquillaje "no funciona".

Coloretes en crema | Pixabay

Aunque afirma que los productos en crema de larga duración "se adhieren mejor", porque al fin y al cabo están formulados para eso, Rux especifica que este tipo de productos "no dejan de ser una crema que se va desplazando por la piel".

Por qué funciona esta nueva tendencia

A pesar de que Adrián Rux apunta que "esto no es nada nuevo", asegura que "es una técnica que no se suele hacer". Pero es muy sencilla: simplemente acariciamos por encima del sellado con el producto en crema. "Sí que vamos a necesitar esa segunda capa de acabado en polvo para que esta se fije encima de la crema y no se mueva ninguna de las dos", asegura.

Brocha y colorete | iStock

"No hace falta que se mezclen, ni hace falta que lo hagamos a muchos toques o que cojamos mucho producto. Es simplemente una capa muy finita", explica el creador de contenido. "Y esto nos va a durar mucho más que un efecto butter skin o algo así, porque justo lo hemos fijado previamente", concluye.

Una técnica que ya habíamos visto antes

Si bien parece mentira, esta tendencia ya la habíamos visto antes "en maquilladores como Makeup by Mario, que, al trabajar esas texturas tan densas y tan mates, como puede pasar con Kim Kardashian, para dar ese efecto jugoso al final siempre ha jugado con una capa de un producto en crema", cuenta Rux.

Un procedimiento que "también lo habíamos visto junto a Patrick Ta maquillando a Karol G", asegura Adrián. Así que, podemos decir que es una tendencia que viene de lejos y de manos muy profesionales.

Una técnica que está llegando con mucha fuerza para arrasar este verano. Ahora ya sabes qué es el Summer Glaze Blush y cuál es el orden de productos y texturas que debes seguir para lucir un colorete radiante y jugoso.

Y recuerda este pequeño consejo de nuestro maravilloso creador de contenido de belleza: "Al final el truco no está en cuánto producto te aplicas, sino en cómo te lo aplicas".