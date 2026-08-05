Melani Olivares alza la voz contra la presión estética: "Qué hay de malo en que te salgan arrugas"

Melani Olivares es una reconocida actriz de panorama español, que ha trabajado junto a otras grandes actrices como Carmen Machi, con quien además mantiene una bonita amistad.

Incluso y con una carrera profesional excelente y envidiable, no se ha librado de numerosos comentarios sobre su cuerpo este verano. Una vez más, las mujeres se someten a una presión estética que supera sus límites a través de las redes sociales.

Es por eso que Melani, aunque no lo suele hacer, se ha manifestado sobre este asunto con un vídeo compartido en su perfil: "A ver, porque tengo un cabreo. No me suelo cabrear, porque me levanto muy simpática siempre, pero me voy encontrando a gente y me pongo bastante de mal humor", ha iniciado.

Así pues, en este artículo te contamos todo lo que Olivares ha expresado en su Instagram, porque, según explica, ahora hay una cosa que no logra entender: "No puedo entender el catetismo absoluto de algunas personas, de verdad".

Sus palabras

"Llevo un par de meses recibiendo unos mensajes de un agresivo, tan espantosos", ha confesado la actriz, "dice tanto de quien los está mandando", añade. Melani asegura que "no cuento nunca estas cosas, pero ya me está tocando un poquito lo que viene a ser la parte genital".

"A ver, a esas personas tan preocupadas por lo que me pasa, porque me ven mal, me ven ajada, no os dais cuenta realmente que os vais a hacer mayores también", reflexiona con humor.

"Quiero decir, que qué hay de malo en que te salgan arrugas, eso es vida chicas, chicos. O sea, que se te caigan las tetas forma parte del proceso de la vida", deja claro ante sus seguidores. "De la vida que no vivís, porque estáis viviendo la vida de los demás", añade.

Melani Olivares | Gtres

"Entonces, comentaros, la vida pasa para todos. La puedes pasar en un sofá sentado haciéndote ameba, o puedes vivirla. Yo he decidido vivir la mía", relata cómo consejo sobre todo a sus haters.

Apoyo absoluto

Este vídeo solo ha recibido miles de comentarios aplaudiendo las palabras de Olivares y agradeciéndole por haber tenido el valor de publicar lo que muchas mujeres necesitaban escuchar, sin miedo alguno al qué dirán.

Entre ellos, destaca el escrito de Inma Cuesta, compañera de profesión: "Melani olé tú y tu sabiduría". También actor, Dani Rovira ha compartido: "Yo te como la cara! Te adoro". Pablo Alborán, por su parte, ha dejado uno de los comentarios con más likes: "Ofu…. El tiempo pasa aún más rápido para el que vive enganchado al móvil tranquila. Te quiero preciosa".

Melani Olivares | Gtres

Y, junto a estos mensajes, muchos más de famosos y gente corriente que se distribuyen entre no entender el motivo de crítica y agradecer su gran voz pública por denunciar estas situaciones tan injustas en la industria de la belleza.