¿La vitamina C que has comprado realmente tiene poder antioxidante? Compruébalo en casa con este truco

La vitamina C se ha convertido en uno de los activos más deseados del universo beauty. Promete luminosidad, combate las manchas, protege frente al envejecimiento y aporta ese efecto buena cara que todas buscamos. Pero entre tantas opciones en el mercado surge una gran duda: ¿funcionan realmente todos los sérums de vitamina C?

La Dra. Teresa Madrid (@dra.teresamadrid) ha revolucionado Instagram con un sencillo experimento casero que permite comprobar si una vitamina C tiene auténtico poder antioxidante. Un truco visual, rápido y sorprendentemente fácil que ha despertado la curiosidad de miles de amantes del cuidado facial.

Porque en belleza no todo es packaging bonito ni promesas imposibles. Y este experimento demuestra que la ciencia también puede entenderse desde casa.

El experimento que puedes hacer tú misma

La prueba comienza mezclando agua con unas gotas de betadine o yodo, hasta obtener un líquido de color marrón anaranjado. Después llega el momento clave: añadir unas gotas del sérum de vitamina C.

¿El resultado? Si el producto tiene capacidad antioxidante real, el líquido empieza a aclararse casi inmediatamente.

Según explica la doctora, no se trata de magia ni de un simple efecto visual, sino de un proceso químico conocido como reacción redox. La vitamina C transforma el yodo en yoduro, demostrando así su capacidad antioxidante.

Es decir: el sérum está reaccionando activamente, lo que indica que el ingrediente funciona y conserva su eficacia.

Por qué la vitamina C es tan importante para la piel

Los antioxidantes son fundamentales en cualquier rutina facial porque ayudan a combatir los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro de la piel. Factores como la contaminación, el estrés, el sol o incluso la falta de descanso aceleran este proceso cada día.

Ahí es donde entra en juego la vitamina C. Utilizada correctamente, ayuda a iluminar el rostro, mejorar la textura de la piel y proteger frente al daño oxidativo.

Sin embargo, este activo tiene un gran inconveniente: es muy inestable. La luz, el aire y el calor pueden hacer que pierda eficacia rápidamente. Por eso muchos expertos recomiendan fijarse no solo en la concentración, sino también en la formulación y conservación del producto.

El experimento viral precisamente pone el foco en ese detalle: no basta con que el envase diga "vitamina C". Lo importante es que siga siendo activa.

Belleza viral con base científica

Uno de los motivos por los que el vídeo de Teresa Madrid ha generado tanto interés es porque combina ciencia y belleza de una forma sencilla y visual. Un contenido fácil de entender que ayuda a las consumidoras a tomar decisiones más conscientes sobre los productos que utilizan.

En un momento donde el skincare mueve millones y cada semana aparece un nuevo sérum milagroso, aprender a identificar qué funciona de verdad se ha convertido casi en un superpoder beauty.

Y después de este experimento, probablemente mirarás tu vitamina C con otros ojos.