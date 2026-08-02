Prejuvenation: el nuevo enfoque del cuidado de la piel que es tendencia en jóvenes

El concepto de prejuvenation se ha convertido en una de las grandes tendencias internacionales en dermatología estética y medicina preventiva. Frente a los tradicionales tratamientos correctivos, esta filosofía apuesta por prevenir antes que reparar, con el objetivo de mantener la piel sana, luminosa y equilibrada desde edades tempranas. Las nuevas generaciones, especialmente entre los 25 y los 40 años, priorizan cada vez más el envejecimiento saludable y los resultados naturales frente a los cambios radicales.

La Dra. Ana Reymundo explica que la prejuvenation "no busca rejuvenecer una piel ya envejecida, sino prevenir la aparición de los signos de la edad". Se trata de un enfoque integral que combina hábitos saludables, cosmética con evidencia científica y procedimientos médicos mínimamente invasivos para ralentizar el deterioro cutáneo.

¿Por qué empezar a los 25?

Aunque muchas personas asocian el cuidado antiedad a edades más avanzadas, los especialistas aseguran que a partir de los 25 años comienzan los primeros cambios biológicos en la piel. El recambio celular se vuelve más lento y disminuye progresivamente la producción de colágeno y elastina, dos componentes fundamentales para mantener la firmeza y elasticidad cutánea.

Chica con un bote de protector solar en la mano | Magnific

Por ello, la prevención cobra especial importancia desde esta etapa. El uso diario de protección solar, antioxidantes y activos como los retinoides ayuda a proteger la piel y a retrasar la aparición de manchas, líneas de expresión y pérdida de luminosidad. Además del envejecimiento natural, existen factores externos que aceleran este proceso, como la radiación ultravioleta, el estrés, la contaminación, el tabaco o la falta de descanso.

Tratamientos con base científica

Aunque el fenómeno se ha popularizado en redes sociales y entornos vinculados a la belleza, los dermatólogos recuerdan que la prejuvenation tiene una sólida base médica. El objetivo no es transformar el rostro, sino preservar la calidad de la piel de forma progresiva y natural.

Entre los tratamientos más demandados destacan los láseres dermatológicos -para mejorar el tono y la textura-, la luz pulsada, la radiofrecuencia con microagujas y los ultrasonidos microfocalizados. También ganan protagonismo los inductores de colágeno, como la hidroxiapatita cálcica o los polinucleótidos, capaces de estimular la regeneración cutánea sin alterar la expresión facial.

Paciente durante un tratamiento de luz pulsada | Magnific

La Dra. Reymundo insiste en que cada tratamiento debe adaptarse a las necesidades de cada paciente, teniendo en cuenta factores como el fototipo, la genética, la exposición solar o el estilo de vida.

Redes sociales y belleza natural

Las redes sociales han contribuido a popularizar esta tendencia entre pacientes jóvenes y cada vez más informados. Sin embargo, también han generado cierta presión estética y una visión simplificada de algunos procedimientos médicos. Los expertos recuerdan que la prejuvenation no significa "hacer más", sino realizar los cuidados adecuados en el momento correcto.

Lejos de luchar contra el envejecimiento, esta filosofía promueve una relación más saludable con el paso del tiempo. El objetivo es acompañar el proceso natural de la piel y favorecer un envejecimiento equilibrado, apostando por la prevención, la naturalidad y el bienestar a largo plazo.