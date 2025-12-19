¿Qué tiene que ver la menstruación con el efecto de tus cosméticos?

Muchas mujeres pensamos que la cosmética y los efectos que dejan en nuestra piel no tienen nada que ver con el ciclo menstrual, pero eso no es así. Durante años, el cuidado de la piel se ha abordado sin tener en cuenta los cambios hormonales que se producen a lo largo del mes.

Sin embargo, cada vez más expertas coinciden en que entender el ciclo menstrual es clave para comprender cómo responde la piel a los cosméticos y por qué su aspecto varía con el paso de los días.

"La piel tiene un ciclo, como el de la menstruación, y lo que muchos no saben es que tienen mucho más que ver de lo que se cree", explica Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode.

Cosméticos | Freepik

El ritmo celular

La directora dermocosmética de Perricone MD, Mireia Fernández, revela que "la piel y el útero comparten un ritmo de renovación celular que dura, de media, 28 días".

Este paralelismo explica por qué, durante algunas fases del ciclo menstrual, la piel puede mostrarse más luminosa, mientras que en otras está más sensible, apagada o con tendencia acneica.

Raquel González añade que "la piel es un órgano dinámico: se regenera cíclicamente, se inflama, produce más sebo o se sensibiliza en función de las hormonas". Así pues, la menstruación no afecta únicamente al estado de ánimo o el apetito, sino que también determina cómo reaccionan los cosméticos en nuestra piel.

Mujer aplicándose cosméticos en el rostro | Pexels

Los ciclos

Una de las preguntas más repetidas entre las usuarias de cosméticos es por qué los resultados no se ven de un día para otro. La creadora de Byoode lo responde con claridad: "La piel necesita completar un ciclo entero para que las células nuevas, renovadas bajo la influencia del tratamiento, lleguen a la superficie".

Este proceso biológico implica que los cambios reales no son inmediatos, aunque la piel pueda sentirse diferente tras las primeras aplicaciones. Así pues, la experta afirma que "lo que ocurre antes de esos 28 días es más sensación que transformación real".

Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8, explica que el famoso dicho de que a los 28 días se notan los resultados "significa que la piel habrá completado una ronda de regeneración, pero una ronda no cambia estructuras profundas". Añade que, para cambiar las estructuras de forma profunda, "hacen falta varias rondas".

Mujer aplicándose cosméticos en el rostro | Pexels

La piel necesita su ritmo

Raquel González aclara que "la piel necesita entre tres y cuatro ciclos completos de 28 días para consolidar cambios profundos, tanto con un cosméticos tópico como con suplementación dermocosmética". Esto significa que la constancia es un factor clave en cualquier rutina de cuidado facial.

Explica que "el primer mes solo muestra mejoras superficiales, el segundo produce células nuevas entrenadas por el activo y el tercero convierte ese proceso en resultados acumulativos y medibles". Comprender este ritmo ayuda a gestionar mejor las expectativas y a no abandonar un tratamiento antes de tiempo.

Mujer aplicándose cosméticos en el rostro | Pexels

Esto pasa porque "muchos ingredientes, como retinoides, péptidos, antioxidantes o niacinamida, actúan mediante estimulación progresiva, no inmediata, y requieren tiempo para reeducar tejidos y modificar estructuras", concluye la directora dermocosmética en Perricone MD.

De este modo, adaptar la cosmética al ciclo menstrual y respetar los tiempos naturales de la piel no solo mejora los resultados, sino que permite establecer una relación más consciente y realista con el cuidado facial.