¿Se te cae el pelo en primavera? Los errores que están arruinando tu salud capilar

Con la llegada de abril, el cuerpo experimenta una especie de "renovación" que no siempre es agradable. Si has notado que tu densidad capilar flaquea, no estás sola. Nos pasa a muchas. Sin embargo, existe una línea muy fina entre la renovación estacional y un problema de salud que requiere atención.

Para entender un poco más este fenómeno, contamos con la explicación del Dr. Tufet, médico y experto capilar en Clínica Egos.

Mujer mirándose el cuero cabelludo | Freepik

¿Por qué se me cae el pelo en primavera?

No es una leyenda urbana; la primavera altera el ciclo de vida de nuestro cabello. Según explica el Dr. Tufet, el aumento de las horas de luz y los cambios en los ritmos circadianos empujan a un mayor número de folículos a entrar en la fase telógena (la etapa de caída).

"Es un proceso fisiológico", apunta el experto, pero recalca que factores como el estrés acumulado del invierno o las alteraciones en el sueño actúan como catalizadores. Básicamente, tu cuerpo está ajustando sus hormonas a la nueva estación, y el cabello es el primero en manifestar ese "ajuste de cuentas".

Caída del pelo | iStock

El peligro de las soluciones rápidas

Uno de los puntos donde el Dr. Tufet se muestra más tajante es en la gestión que hacemos de esta pérdida. En la era de la sobreinformación en redes sociales, el error más común es el autodiagnóstico.

Además, hay otros errores mucho más comunes de lo que piensas que hasta pueden hacerte sentir identificada:

Comprarte vitaminas por cuenta propia sin saber qué le falta realmente a tu organismo. Hacer esto puede ser inútil y un gasto innecesario.

sin saber qué le falta realmente a tu organismo. Hacer esto puede ser inútil y un gasto innecesario. La trampa del estrés: Solemos culpar al trabajo de todo, pero el doctor advierte que asociar la caída únicamente al estrés puede enmascarar patologías más graves.

Solemos culpar al trabajo de todo, pero el doctor advierte que asociar la caída únicamente al estrés puede enmascarar patologías más graves. Cambiar de champú cada semana: eso no frena la caída desde la raíz; solo genera confusión en el cuero cabelludo.

"El mayor error es esperar", señala el Dr. Tufet. Según el especialista, la clave de la medicina capilar en 2026 no es la cosmética, sino el diagnóstico precoz basado en la evidencia.

¿Cuándo pedir cita a un especialista?

Si te estás preguntando si lo tuyo es solo "cosa de la estación", el Dr. Tufet nos da las claves para identificar las señales de alarma. Debes preocuparte si la caída persiste de forma intensa durante más de 2 o 3 meses, o si notas que el cabello ha perdido grosor (se vuelve más fino).

Otra señal de alerta es si empiezas a ver zonas donde el cuero cabelludo clarea o el volumen general ha disminuido drásticamente.

Cabello clarea | iStock

Soluciones de 2026

Para quienes necesitan un empuje extra, la ciencia ha evolucionado. Ya no dependemos de "brebajes" milagrosos, sino de tratamientos médicos personalizados. El Dr. Tufet destaca la mesoterapia capilar y el PRP (plasma rico en plaquetas) como herramientas eficaces para fortalecer el folículo desde dentro.

Lo que hagas hoy por tu cabello determinará cómo llegará a las próximas estaciones. En lugar de normalizar ver el cepillo lleno de pelo, este es el momento de actuar y priorizar la salud capilar bajo supervisión experta.