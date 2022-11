Cuál es el mejor momento para lavarse la cara: por la mañana o por la noche

La limpieza facial es fundamental para la piel por lo que debes establecer una rutina diaria. Aunque parece sorprendente, la piel del rostro es muy delicada y para cuidarla tienes que empezar por lavarte la cara adecuadamente. Parece simple, pero no lo es, ya que existen un conjunto de variables que hay que tener en cuenta para dar el cuidado perfecto a tu piel. Además, no hay que aplicar la misma rutina de lavado a todos los tipos de pieles. Te explicamos qué rutina debes seguir según tu piel y cómo hacer un buen lavado.

Cuidado de la cara | Pixabay

Si tienes el rostro de piel grasa debes lavarla dos veces al día, una por la mañana y otra antes de dormir. Sin embargo, si tu piel es seca tienes que lavarla una vez al día para no herir a la piel. Si tu piel se reseca por el clima o por otras causas, es mejor no lavar la cara demasiado para que se mantenga hidratada con los aceites naturales.

¿No sabes en qué momento del día debes lavarte la cara o cuántas veces sería recomendable? El momento de lavado también es importante. Si tienes la piel seca y te la vas a lavar una vez al día no debes hacerlo por la mañana, porque no es la mejor opción. Se aconseja hacer la limpieza por la noche porque ayuda a eliminar las bacterias, suciedad y grasa que has acumulado a lo largo del día. De hecho, en caso de usar maquillaje diariamente y protector solar, los poros pueden saturarse, por lo que lavando la cara por la noche aseguras que la piel se regenere diariamente mientras duermes.

Pero, ¿cuál es la mejor forma de llevar a cabo este sencillo ritual de limpieza? Cada detalle es importante: desde la temperatura del agua o el tipo de jabón, pasando por la toalla que utilizamos para secar el rostro. Se aconseja utilizar agua templada, ya que la fría reseca demasiado la piel. Es fundamental usar un gel limpiador específico en caso de sufrir acné o tener la piel sensible. Una vez que apliques el gel en el rostro debes realizar movimientos circulares. En cuanto al secado, debes realizarlo delicadamente, acariciando el rostro sin frotarlo y sobre todo utilizar una toalla limpia de bacterias.

