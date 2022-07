Consejos para evitar las manchas solares en rostro, escote y manos

No son peligrosas, no suelen ser cancerígenas y no requieren tratamiento, pero a ninguna nos gusta que nuestra piel se llene de manchas. No estamos hablando de la aparición de pequeñas pecas en la zona de la nariz y el moflete, esas que dan un toque aniñado a nuestro rostro y que pueden quitarnos años de encima. En este artículo hablamos de las manchas planas y oscuras que salen en la piel por el exceso de exposición solar.

También conocidas como manchas de la edad o lentigos solares, suelen aparecer es en la cara -frente, sienes y mofletes-, así como en el escote, los hombros y la zona alta de la espalda, el dorso de las manos y los empeines. Pueden afectar a personas con todo tipo de piel, pero es más probable que surjan en adultos de piel clara.

Su tamaño puede oscilar entre un pequeño punto, como una peca, hasta manchas con un diámetro de 13 milímetros. Además, es fácil que se agrupen, por lo que todavía es más visible el cambio en la pigmentación de la piel.

Lejos de aportar un toque chic a nuestra imagen, este tipo de manchas no son nada estéticas, pues alteran la uniformidad de tono de piel, da la sensación de una piel descuidada y, además, suman años.

El equipo de NovaMás ha recopilado las pautas que puedes seguir para evitar que aparezcan las manchas solares. Sigue leyendo.

Cómo evitar la aparición de manchas

Las manchas son una señal de que la piel ha estado demasiado expuesta al sol y es la forma en la que reacciona nuestro cuerpo en un intento de protegerse de un mayor daño causado por los rayos ultravioleta. Las células epiteliales aceleran la producción de melanina y se incrementa la pigmentación natural que da color a la piel.

Precaución ante la exposición solar

Lo primero que tenemos que tener en cuenta para evitar que se reproduzcan estas incómodas manchas en nuestra piel es limitar nuestra exposición al sol.

Evita tomar el sol entre las 10 y las 16 horas : En esta franja horaria los rayos de sol caen de forma perpendicular sobre nuestra zona del planeta y hay más posibilidad de que los rayos ultravioleta alcancen nuestra piel. Intenta programar actividades al aire libre fuera de estas horas.

: En esta franja horaria los rayos de sol caen de forma perpendicular sobre nuestra zona del planeta y hay más posibilidad de que los rayos ultravioleta alcancen nuestra piel. Intenta programar actividades al aire libre fuera de estas horas. Usa protector solar : Aplica sobre tu piel crema solar de amplio espectro -preferiblemente de UPF +50- entre 15 y 30 minutos antes de salir de casa. Conviértelo en un paso más de tu rutina de belleza diaria y ten en cuenta que debes aplicarte una nueva capa cada dos horas si estás al aire libre.

: Aplica sobre tu piel crema solar de amplio espectro -preferiblemente de UPF +50- entre 15 y 30 minutos antes de salir de casa. Conviértelo en un paso más de tu rutina de belleza diaria y ten en cuenta que debes aplicarte una nueva capa cada dos horas si estás al aire libre. Cúbrete: Utiliza sombreros de ala ancha y sombrillas -en el caso de que no quieras llevar ropa ajustada de tejido ajustado que tapen brazos y piernas - y plantéate adquirir ropa etiquetada con un factor de protección ultravioleta para obtener mejor protección.

Cuidarse por dentro

"Si estamos bien por dentro se refleja por fuera" no hay frase más cierta cuando se trata del cuidado de la piel, dado que es el reflejo de nuestro organismo.

Si mantenemos el cuerpo bien hidratado y consumimos dos litros de agua al día, contribuimos a combatir el envejecimiento prematuro, prevenimos las manchas, disminuimos el riesgo de sequedad, aportamos mayor elasticidad a las células y favorecemos la regeneración celular.

Además, si incorporamos un alto contenido de vitamina C en nuestra dieta, como los cítricos o las bayas, aumentaremos el consumo de alimentos antioxidantes que incrementan la producción de colágeno, favorecen el proceso de recuperación de las células ante la radiación UV y combaten los daños causados por la exposición continua al sol.

Elige los productos cosméticos que necesitas

Evita el uso de productos muy perfumados, muchas lociones y colonias tienen una composición que pueden causar la aparición de manchas en la piel si las aplicamos en nuestro cuerpo y después nos exponemos al sol. ¿La causa? Una reacción de fototoxicidad. El impacto del sol sobre ciertos químicos desencadena la producción de un exceso de melanina que puede provocar la aparición de manchas.

Si tienes la costumbre de maquillarte, opta por elegir productos que tengan filtro solar incorporado. Actualmente, hay muchos cosméticos en el mercado que, además de disimular las imperfecciones, protegen de los rayos ultravioleta. Si te decantas por estos productos no renunciarás a usar maquillaje y protegerás tu rostro al mismo tiempo.

