Cosas que no deberías hacer al maquillarte si no quieres echarte años

Cada una tenemos nuestra forma de maquillarnos. A unas les gusta maquillarse más los ojos y fijar la atención en la mirada, a otras les gusta llevar los labios con colores más llamativos y muchas otras prefieren marcar sus facciones con técnicas de contouring. En cualquier caso, siempre viene bien aprender trucos y consejos que nos ayuden a maquillarnos mejor, ya que entre los errores más comunes que podemos cometer, es posible que nos estemos echando años encima sin darnos cuenta.

Lo cierto, es que el maquillaje es nuestro aliado cuando queremos mejorar nuestro aspecto, pero abusar de ciertos productos o resaltar algunos rasgos y omitir otros, puede llevarnos a escapar de nuestro objetivo principal, rejuvenecer nuestro rostro y llenarlo de energía.

Es posible que algunas de estas cosas las apliques en tu rutina de maquillaje, por eso te vamos a explicar por qué tienes que dejar de hacerlas lo antes posible. ¡Apunta!

No hidratarse la piel lo suficiente

Es muy importante tener la piel bien hidratada antes de maquillarte. De no hacerlo, cuando te apliques el maquillaje, con el paso de las horas se terminará acartonado y marcará mucho más las líneas de expresión e incluso podrá crear arrugas que en realidad no tienes.

Abusar del corrector

Las ojeras son una de las imperfecciones que queremos borrar de nuestra cara inmediatamente cuando nos maquillamos. Sin embargo, abusar de este producto puede crear un efecto antifaz en tu rostro que fijará más la atención en ellas.

Ojos y labios muy llamativos

Si te aplicas un maquillaje muy vistoso en los ojos, es mejor que los labios los maquilles con tonos nude o claros, ya que si también los pintas con colores llamativos y fuertes, endurecerán tus facciones y te harán mucho más mayor de lo que eres.

Tonos oscuros en la base

Si elegimos como base tonos más oscuros que el tono original de nuestra piel, también podríamos echarnos años encima. Lo ideal es coger un tono lo más parecido al nuestro.

Cuidado con el eyeliner

Aunque por lo general el eyeliner es una técnica que luce muy bien en rostros jóvenes, si ya has pasado cierta edad, podría jugar en tu contra. Es preferible que si lo usas, hagas la línea lo más fina que puedas.

Coloretes oscuros

Aplica el colorete únicamente en las mejillas y elige colores rosados y brillantes en lugar de cafés y tostados, de esta forma, aportarás frescura a tu cara.

Aplicar máscara de pestañas en exceso

Aunque la máscara de pestañas agranda nuestra mirada, aplicarla en exceso y sin ningún tipo de control puede llevarte justo al efecto contrario al que deseas, parecerá que no sabes maquillarte y no hará ningún favor a tu aspecto. Los pegotes en las pestañas llamarán la atención pero no precisamente por su belleza. Aplícatela siempre teniendo en cuenta la longitud límite de tus pestañas.

