Cómo saber si tu ojera es pigmentada o vascular

Los signos del envejecimientos en el rostro son múltiples, aunque los más comunes son: arrugas (más o menos profundas), manchas, flacidez y ojeras. Sin duda, este último aspecto se manifiesta de formas muy diferentes en función de cada rostro: hundimiento, bolsas, arrugas y cambio del color de la piel, que se vuelve rosada o incluso morada o negra.

Para hacer frente a las ojeras es vital el descanso. Así de sencillo y de complicado a la vez, sobre todo en aquellas personas con hijos a su cargo. El descanso se hace difícil cuando tienes que dar el pecho o acompañar al baño a un peque en plena madrugada, es verdad. No obstante, es importante saber que no hay mejor aliado contra la ojera que el sueño reparador, de forma habitual y permanente en el tiempo. Vamos, que con dormir bien solo un día no es suficiente.

Y más allá de dormir bien, es necesario incluir rutinas de skincare con especial atención al contorno del ojo, que conlleva un cuidado especial y específico debido a su tipo de piel más fina, más sensible y próxima al ojo.

Tipos de ojera que cambian de color

Si a la rutina del sueño le sumas una buena rutina de cuidado facial, las ojeras pueden mejorarse mucho. Pero para poder saber qué productos para el contorno del ojo necesitas, es imprescindible saber qué tipo de ojera tienes.

¿Qué es la ojera vascular y cómo se trata?

Seguro que has visto a muchas personas con la base del ojo de un color oscuro, rosado, morado o incluso lila. Seguramente se trate de una ojera vascular, es decir, aquella que aparece por una dilatación de los vasos sanguíneos. Este tipo de ojera es más evidente y se aprecia con más facilidad en pieles muy claras y finas.

Tratar este tipo de ojera no es fácil, se requiere de mucha constancia, pero los activos cosméticos a base de cafeina y vitamina K pueden ser efectivos. Eso sí, no esperes milagros en días ni en semanas. Las ojeras necesitan mucho tiempo y buenos activos hasta notar una mejora apreciable a simple vista.

No obstante, siempre lo mejor es acudir a tu farmacia de confianza o a tu centro estético para que los profesionales puedan valorar qué es lo que más te conviene y qué activos necesitas.

¿Qué es una ojera pigmentada y cómo se trata?

En el caso de las ojeras pigmentadas, la base del ojo se torna de color oscuro tirando a marrón o incluso a negro. Se producen por un aumento de la melanina en la piel, a menudo por causas genéticas, además de por causas adquiridas en los hábitos. Es importante usar protector solar específico para el contorno de los ojos, ante este tipo de ojera.

Para un tratamiento activo en estos casos, se suele recomendar el retinol y antioxidantes como la vitamina C, entre otras opciones.

Cómo saber si tu ojera es pigmentada o vascular

La farmacéutica y divulgadora Verónica Vivas ha publicado en Instagram un truco infalible para saber cómo es tu ojera y así poder tratarla adecuadamente.

El truco es sencillo y esclarecedor: si al estirar la piel de la ojera el color se aclara ligeramente, se trata de una ojera vascular. De lo contrario, si el color no cambia al estirar la piel, hablamos de una ojera pigmentada.