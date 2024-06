Cómo quitar las manchas del autobronceador en la piel

Con la llegada del verano, el deseo de lucir una piel bronceada aumenta. Eso nos puede llevar a descansar bajo el sol, aunque esta técnica, por muy natural que sea y a pesar de usar protector solar con el máximo factor de protección, no es nada saludable para nuestra dermis.

Una alternativa mucho menos perjudicial es usar autobronceador, un cosmético diseñado exclusivamente para ayudarnos a lograr esa tonalidad tostada sin necesidad de exponernos al sol y a su radiación. Sin embargo, aplicarlo no es tan fácil como parece.

¿Quién no se ha enfrentado alguna vez a la aparición de manchas derivadas del exceso de producto? Si no hemos realizado un correcto proceso de aplicación, probablemente podremos ver como en nuestra piel hay algún que otro espacio más oscuro que el resto del cuerpo, algo que nos impide lucir un tono uniforme. No te preocupes, ¡todo tiene solución!

Paso a paso para aplicar correctamente el autobronceador

Para obtener el resultado esperado debemos seguir una estrategia basada en tres sencillos pasos: "Primero, tenemos que preparar la piel exfoliando; a continuación, hay que hidratar y, seguidamente, aplicarlo con una manopla específica", explica Mireia Fernández, directora dermocosmética de Omorovicza.

Uno de los errores más comunes al aplicar autobronceador es no tener en cuenta las manos. Por ello, a la estrategia comentada debemos añadir un buen lavado de manos justo después de la aplicación. "Un desmaquillante en aceite puede ayudarnos a eliminar el autobronceador", afirma Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

¿Qué productos nos ayudarán a eliminar las manchas del autobronceador?

La exfoliación no solo es un paso crucial para preparar la piel. Si ya tienes manchas adheridas a la piel y llevan ahí durante horas, también te servirán de ayuda los productos exfoliantes. Dentro de la infinidad de cosméticos existentes, encontramos un gran abanico de posibilidades con las que conseguir este objetivo.

Puedes optar por geles exfoliantes o cremas con ingredientes suavizantes, por ejemplo, aunque esa gran cantidad de opciones nos puede complicar la elección y, sin duda, marcará el resultado final de nuestra piel.

Crema hidratante | Pexels

"Fíjate que contenga ingredientes como el ácido glicólico, el ácido fítico y la gluconolactona, grandes renovadores de la piel", añade Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode. Entre los productos que contienen estos ingredientes, se encuentran los geles de ducha granulados, una opción sencilla que nos ayuda a eliminar las células muertas.

Exfoliación en seco o exfoliación química, ¿qué es mejor?

Ahora que ya sabes que los productos exfoliantes serán tus mejores aliados en este proceso, ¿qué técnica es la mejor? Una de las más efectivas es la exfoliación física en seco, que conseguirás con un cepillo o guante exfoliante sobre la piel seca.

Lo mejor es realizarlo nada más salir de la ducha. "Pásatelo por todo el cuerpo. No presiones mucho porque te puede irritar, ve con paciencia y hazlo con suavidad", aconseja Bella Hurtado, directora dermocosmética en Aromatherapy Associates.

Exofliación | Pexels

Por otro lado, los exfoliantes químicos son especialmente efectivos para eliminar las manchas del autobronceador. "Un producto con exfoliantes químicos con hidroxiácidos puede ayudar a eliminar, no solo estas, sino también el resto de las manchas por hiperpigmentación", añade Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

Algo que no debes olvidar nunca es que la exfoliación conlleva la irritación de la piel, por lo que es importante que apliques cualquier producto con mucho cuidado y solo sobre aquellas áreas en las que quieres ejercerla.