¿Los exfoliantes quitan el bronceado?

A diferencia de las creencias instauradas en Oriente, donde relacionan tener la piel blanca y pálida con trabajar en una oficina y la piel bronceada con las labores del campo -es decir, con las clases sociales-, en Europa es todo lo contrario. En Occidente, el bronceado es la demostración empírica del disfrute y descanso en la playa durante los días de vacaciones que nos dan en el trabajo. Es decir, la fortuna -para algunos- de pasar unos días en la costa.

Así pues, con la llegada del verano, empieza uno de los principales retos para muchas personas: broncear su piel. Son muchos los consejos, recomendaciones o productos que prometen ayudar a lograr la piel más dorada y morena del planeta, pero pocos cumplen con lo prometido. Una de las técnicas que ha suscitado dudas sobre su aportación al bronceado es la exfoliación.

¿Es cierto que exfoliar la piel elimina el bronceado?

Seguro que has escuchado muchas veces aquella rotunda afirmación que dice que el exfoliante quita el bronceado. Pues nada más lejos de la realidad, este solo es otro de los grandes mitos de los muchos generados en el mundo de la belleza. Este estigma se ha desmontado por los profesionales de la cosmética en innumerables ocasiones a través de la explicación de cómo funciona el bronceado.

Los melanocitos producen unos gránulos llamados melanosomas. Cuanto estos se llenan de melanina o pigmento, se transfieren a las células de alrededor y forman la capa superficial de la piel. Las células que la componen se denominan queratinocitos. Su función es proteger del estrés oxidativo que se ha producido por la radiación ultravioleta, lo que a la larga provoca daño celular y, en consecuencia, el fotoenvejecimiento y el posible desarrollo de cáncer de piel.

Es decir, los melanocitos, los cuales se encuentran en la capa más interna de la epidermis, transfieren la melanina a los queratinocitos. De esta manera, la exfoliación no afectaría al bronceado, ya que el incremento de color de la piel se produce en estructuras más profundas. Entonces, cuando exfoliamos, lo único que hacemos es retirar las células muertas de la capa más superficial. Es decir, el bronceado se mantendrá, solo es un ciclo de renovación celular.

Si me exfolio la piel, ¿el moreno me durará más tiempo?

El asunto no acaba aquí, pues también se ha tratado la contraposición a este estigma: el exfoliante alarga el bronceado. La respuesta es no, el exfoliante no alarga el dorado de la piel. Tal y como hemos comentado anteriormente, la capa córnea y el uso de exfoliantes no influyen en la pigmentación global de la piel, por lo que su utilización tampoco afectará de esta forma. Por lo tanto, el exfolianete ni disminuye ni aumenta el bronceado.

Lo que sí es cierto, según varios farmacéuticos, es que esta técnica mejora la apariencia del propio bronceado. De esta manera, es muy recomendable realizar una exfoliación antes de una exposición solar, ya que la cantidad de sol que recibirá nuestra piel será homogénea al haber eliminado las células muertas de las capas superiores de la dermis.