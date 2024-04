Cómo evitar el efecto "plof" en cosmética 

El mundo de la cosmética es extenso y diverso, lleno de promesas tentadoras y soluciones aparentemente mágicas para nuestros problemas en la piel. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esos productos que tanto esperábamos no cumplen nuestras expectativas? Nos enfrentamos al conocido como el efecto "plof", esa sensación de decepción que puede deberse tanto a la calidad del producto como a cómo lo estamos utilizando nosotras. En esta guía, exploraremos cómo evitar este efecto y cómo conseguir sacarle el máximo provecho a todos tus cosméticos.

¿Qué es el efecto plof en cosmética?

El efecto "plof" se refiere a la sensación de decepción que experimentamos cuando un producto cosmético no cumple con nuestras expectativas. Puede manifestarse de diversas formas: desde no ver resultados inmediatos esperados hasta experimentar efectos secundarios no deseados, como enrojecimiento o irritación en nuestra piel. Es importante destacar que, aunque el efecto "plof" en cosmética puede ser frustrante, no significa necesariamente que el producto sea malo. Con paciencia, adaptación y cuidado en la aplicación, puedes llegar a maximizar los beneficios de tus cosméticos y evitar la decepción. Es primordial tener en cuenta que cada piel es única, por lo que puede requerir un enfoque personalizado para obtener los mejores resultados.

Aplicación de cosméticos | Pexels

¿Cómo podemos evitar el efecto plof?

Haz una rutina de adaptación

Una razón común detrás del efecto "plof" es la falta de adaptación de nuestra piel a un nuevo producto. Al igual que no esperaríamos resultados instantáneos en el gimnasio el primer día, nuestra piel necesita tiempo para aclimatarse a nuevos ingredientes y tratamientos. Es recomendable introducir gradualmente un producto en tu rutina y evitar usarlo a diario durante las primeras semanas. "La piel necesita un período de adaptación. Siempre que incluyamos un producto en la rutina, conviene hacer adaptación y, los primeros 15 días o el primer mes, deberíamos no usarlo a diario", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8. Esto es especialmente importante con productos ricos en ingredientes activos "como el retinol y otros derivados de la vitamina A, los ácidos exfoliantes… es fundamental acostumbrar a la piel poco a poco y seguir siempre las instrucciones de uso del producto", defiende Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD

Una mujer se aplica productos cosméticos. | Pexels

La paciencia cosmética es clave

A menudo, esperamos resultados instantáneos de nuestros cosméticos, pero la realidad es que muchos de ellos requieren tiempo para mostrar su eficacia. "Estamos hechos a la idea de que los cosméticos nos deben hacer un efecto inmediato, pero la realidad es que el beneficio de un cosmético lo vemos a largo plazo, pasado un mes y, sobre todo, una vez avanzados los 3 o 6 meses de uso continuado", expone Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza.

Es fundamental entender que los beneficios de un producto pueden no ser evidentes hasta después de varios meses de uso continuado. Algunos productos pueden ofrecer efectos inmediatos gracias a ingredientes de acción rápida, pero esto no siempre es indicativo de su calidad a largo plazo. "A la hora de formular, puede que una marca desarrolle una fórmula que, además del efecto a largo plazo, contenga ingredientes de acción flash que nos permitan notar ya una aproximación de lo que ese cosmético hará en el tiempo, pero no tiene por qué ocurrir siempre", apostilla Isabel Reverte, directora técnica de Ambari. Así que dale tiempo a tus productos para que muestren su verdadero potencial.

Crema hidratante | Envato

¿Te hace pelotillas?

La aparición de pelotillas en la piel puede ser una señal de una mala formulación del producto, pero también puede deberse a la interacción con otros cosméticos que estemos utilizando. "Las marcas suelen formular pensando en que todos sus productos se puedan aplicar juntos y asegurar así que no generan pelotillas, dicho informalmente. Sin embargo, como la tendencia es combinar diferentes cosméticos de distintas firmas, esto nos puede suceder alguna que otra vez y no siempre significa que el producto sea malo, simplemente es que no combina bien con otro que hayamos utilizado", sostiene Ana Yuste, asesora facial en Purenichelab.com.

Es importante seguir las recomendaciones de la marca sobre cómo aplicar el producto y, si persisten las pelotillas, considerar si están interfiriendo otros productos en tu rutina. Además, evita aplicar demasiadas capas de cosméticos, ya que esto puede dificultar la absorción. "Con la cantidad de productos y le hayamos aportado a la piel más de lo que pueda asimilar, creando demasiadas capas de cosmético. Esto facilita que salgan pelotillas", concluye Marta Agustí, directora técnica de Boutijour.