Cómo cuidar las extensiones de pelo para que duren más tiempo

Lo has probado todo: champús de cebolla, de cola de caballo… pero, ni así has logrado que te crezca el cabello y conseguir una melena XL. Al final, has optado por la solución más fácil y rápida: las extensiones de cabello, unas integraciones artificiales de pelo que multiplican la longitud de tu melena en tan solo colocarlas.

El único inconveniente de este genial invento capilar es que, a pesar de que hay extensiones de muchos precios y tipos de cabello (desde pelo natural, a sintético), las que son de calidad no suelen ser baratas.

Por este motivo, es importante que las cuidemos para que nos duren saludables el mayor tiempo posible. A continuación, te explicamos los mejores cuidados para que tus extensiones de pelo luzcan brillantes y fuertes.

Mantenimiento de las extensiones de pelo

Debes tener en cuenta que, las extensiones, al final (y más aún si son de pelo natural) reaccionan de manera similar a la de tu cabello respecto a los agentes externos. Por lo tanto, si no se tratan adecuadamente, también pueden sufrir deshidratación, sequedad, puntas abiertas y falta de nutrición.

Lo que acabará provocando que las reemplaces rápidamente y no les saques el máximo provecho. Para evitarlo, te recomendamos que pongas en práctica los siguientes consejos.

Chica con una melena con extensiones | Pexel

Extensiones de pelo natural:

Evita la coloración

Puedes aplicar tratamientos de color, pero, ten en cuenta que si lo haces las extensiones reaccionaran igual que lo hace tu pelo. Es decir, la coloración puede contribuir a que se resequen y pierdan nutrientes.

Evita los tratamientos

También es recomendable que no apliques ningún tratamiento químico o de queratina, ya que, de ser así, podrías dañar el agarre de las extensiones.

Lávalas cuando estén sucias

En el caso de las extensiones de quita y pon, con lavarlas una vez por semana es suficiente. En cambio, debemos lavar con más frecuencia las que son fijas, ya que, las usamos de manera permanente.

Cuidado en el lavado

Procura utilizar un champú neutro y para pelo delicado. No frotes al aplicar el producto y realiza movimientos suaves para eliminar los restos de residuos. Cuando las aclares, usa agua tibia o fría.

Hidrata y nutre

Igual que haces con el resto de tu melena, debes hidratar tus extensiones, de medios a puntas, con acondicionador después de aplicar el champú y mascarilla una vez por semana. También puedes aplicar sérmus y aceites.

Secado

En el momento de secar las extensiones, es muy importante que no estén mucho tiempo enrolladas en la toalla para prevenir las puntas abiertas y la sequedad.

Asimismo, también es importante que no reciban un calor extremo por parte de los aparatos de aire y que no las sequemos con la melena mirando hacia abajo. Así, prevenimos los enredos. Por otro lado, asegúrate de que las extensiones estén completamente secas y desenredadas antes de irte a dormir.

Dosifica la plancha

Igual que con tu melena, no abuses de este aparato de calor y, en todo caso, utiliza siempre protector térmico.

Hazte un recogido

Mientras duermes, la mejor manera de conservar las extensiones libres de enredos es haciéndonos un recogido, como trenzas o moños.

Extensiones de pelo sintético:

El pelo artificial no reacciona de la misma manera que el pelo natural a determinados productos y tratamientos. Por esto, te recomendamos que tengas en cuenta estas indicaciones:

No te excedas con los lavados

El pelo artificial no se ensucia tanto como el natural, así que, lava las extensiones solo cuando las veas visiblemente sucias.

Peine de cerdas anchas

Después del lavado, desenreda los nudos con un peine de dientes anchos.

Productos específicos para pelo artificial

Los productos de lavado comunes, tales como acondicionadores, lacas o gominas, pueden causar mucho daño al pelo artificial. Así que, lo mejor es que optes por productos capilares específicos para este tipo de pelo.

No utilices la plancha

Las fibras sintéticas no resisten el calor igual que las orgánicas. De este modo, nunca puedes pasar la plancha y, si deseas cambiar la forma de las extensiones, compra un diseño que ya venga con la forma deseada.

De todas formas, cuando te compres unas extensiones, sean del tipo que sean, el mejor consejo es que consultes con el vendedor sobre los cuidados específicos para este producto.

