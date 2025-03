Bad Gyal y su cambio de look radical: un corte pixie con el que ha impactado en París

Alba Farelo, más conocida como Bad Gyal, está en plena inmersión en el mundo de la moda, recorriendo las Semanas de la Moda más importantes. Tras su paso por Milán, ahora ha aterrizado en París, donde ha sorprendido con un cambio de look radical.

Para asistir al desfile de la colección otoño/invierno 2025-26 de Courrèges, la cantante catalana dejó atrás su larga melena rubio platino con raíz oscura y apostó por un corte pixie con flequillo peinado con efecto mojado, un estilo rompedor que no ha pasado desapercibido.

Un look atrevido y sexy

Su nuevo peinado formó parte de un look atrevido y muy sexy. Bad Gyal combinó un pantalón negro fluido con el ILLUSION BRA, un mini top bandeau de la firma francesa que cubría únicamente la zona del pecho, resaltando su figura tonificada. Ambas prendas, diseñadas bajo la dirección artística de Nicolas Di Felice, forman parte de la colección Ready to Wear de la marca.

Sus fans han alucinado con su nueva imagen y han llenado las redes de comentarios, destacando lo bien que le sienta este look tan impactante. Sin embargo, muchos creen que el cambio podría no ser definitivo y que, en realidad, se trate de una peluca. No sería la primera vez que la intérprete de Fiebre juega con postizos para cambiar de estilo temporalmente, como vemos en esta publicación:

Otras famosas que han apostado por el corte pixie

El corte pixie se caracteriza por ser muy corto en los lados y la parte trasera, mientras que en la zona superior se mantiene un poco más largo para jugar con el peinado. En el caso de Bad Gyal, el flequillo desfilado enmarca su rostro y resalta aún más sus facciones, aportándole un toque explosivo.

Esta versión del pixie largo recuerda mucho a los cortes que marcaron los años 90, como el icónico look que lucía Victoria Beckham en su etapa como Spice Girl.

Victoria Beckham con un pixie largo | Cordon Press

En los últimos años, este estilo ha vuelto con fuerza, conquistando a celebridades que han decidido darle un tijeretazo a su melena. Eugenia Osborne y Soraya Arnelas han apostado recientemente por este corte por su comodidad y personalidad, y no sería raro que más famosas se sumen a la tendencia. Laura Escanes, Nathy Peluso y Úrsula Corberó ya han demostrado que el pelo muy corto puede ser tan femenino como una melena XXL… o incluso más.

Nathy Peluso con un corte pixie | Gtres

El pixie es uno de esos cortes que nunca pasan de moda, pero cada vez que vuelve lo hace con una nueva versión. Esta temporada lo veremos en su versión más desfilada y con flequillos estratégicos que enmarcan el rostro. Y tú, ¿te atreverías con un cambio de look tan radical como el de Bad Gyal?